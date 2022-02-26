В Україні працюватиме ще одна система тривоги – що вигадали

У містах України попереджувальна система оповіщення стане ефективнішою

Церковні дзвони можуть стати сигналами тривоги / Фото: Колаж: Сьогодні

Церковні дзвони можуть виступати сигналами тривоги в Україні. Почувши дзвін дзвонів необхідно терміново переходити до сховищ.

Про це повідомляє Верховна Рада України, передає РБК-Україна.

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Послідовність дій при звуку дзвонів та сама, що й для сирен:

включити радіоприймач, телевізори та відкрити державні інтернет-канали зв'язку для того, щоб слухати розпорядження та вказівки органів виконавчої влади та місцевих відділів з питань цивільного захисту;

підготувати тривожну валізу;

підготувати медичну аптечку, документи, засоби зв'язку, особисту гігієну, запас їжі;

провести протипожежні профілактичні заходи (перекрити газ, відключити електропостачання тощо);

закрити всі вікна та кватирки;

пройти в укриття.

Як можна завадити ворогові припинити пересування територією України

Якщо побачили колону танків, то після них обов'язково поїде колона бензовозів. Зробіть все необхідне, щоб вони не пройшли . Блокуйте дороги, валіть дерева, розтягуйте сітки з воріт, будь-який спосіб підійде. Немає палива – немає техніки.

. Блокуйте дороги, валіть дерева, розтягуйте сітки з воріт, будь-який спосіб підійде. Немає палива – немає техніки. Якщо бачите, що колона зайшла до лісосмуги – валіть дерева , блокуйте також, не дайте їм вийти.

, блокуйте також, не дайте їм вийти. Якщо знаєте, що в лісі зупинився ворог, і впевнені на 100%, що це ворог, не шкодуйте ліс, запаліть його . Новий виросте на кістках окупанта.

. Новий виросте на кістках окупанта. У кого є екскаватори, обкопуйте населені пункти, щоб ворог не міг проїхати, не чекайте, що хтось зробить це за вас.

щоб ворог не міг проїхати, не чекайте, що хтось зробить це за вас. До уваги власників зброї з оптичними прицілами, не обов'язково відкрито йти на ворога, стріляйте з відстані по колесах, це зупинить транспорт, далі – по обстановці.

Знімайте вказівники на місцевості, всі ви орієнтуєтеся, ворог – ні. Якщо запитують, де знаходимося – проявіть фантазію, дезінформуйте ворога.

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