В Україні працюватиме ще одна система тривоги – що вигадали

Церковні дзвони можуть стати сигналами тривоги / Фото: Колаж: Сьогодні
Церковні дзвони можуть виступати сигналами тривоги в Україні. Почувши дзвін дзвонів необхідно терміново переходити до сховищ.
Про це повідомляє Верховна Рада України, передає РБК-Україна.
Послідовність дій при звуку дзвонів та сама, що й для сирен:
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- включити радіоприймач, телевізори та відкрити державні інтернет-канали зв'язку для того, щоб слухати розпорядження та вказівки органів виконавчої влади та місцевих відділів з питань цивільного захисту;
- підготувати тривожну валізу;
- підготувати медичну аптечку, документи, засоби зв'язку, особисту гігієну, запас їжі;
- провести протипожежні профілактичні заходи (перекрити газ, відключити електропостачання тощо);
- закрити всі вікна та кватирки;
- пройти в укриття.
Як можна завадити ворогові припинити пересування територією України
- Якщо побачили колону танків, то після них обов'язково поїде колона бензовозів. Зробіть все необхідне, щоб вони не пройшли. Блокуйте дороги, валіть дерева, розтягуйте сітки з воріт, будь-який спосіб підійде. Немає палива – немає техніки.
- Якщо бачите, що колона зайшла до лісосмуги – валіть дерева, блокуйте також, не дайте їм вийти.
- Якщо знаєте, що в лісі зупинився ворог, і впевнені на 100%, що це ворог, не шкодуйте ліс, запаліть його. Новий виросте на кістках окупанта.
- У кого є екскаватори, обкопуйте населені пункти, щоб ворог не міг проїхати, не чекайте, що хтось зробить це за вас.
- До уваги власників зброї з оптичними прицілами, не обов'язково відкрито йти на ворога, стріляйте з відстані по колесах, це зупинить транспорт, далі – по обстановці.
- Знімайте вказівники на місцевості, всі ви орієнтуєтеся, ворог – ні. Якщо запитують, де знаходимося – проявіть фантазію, дезінформуйте ворога.