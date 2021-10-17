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В Украине будет солнечно, но туманно: прогноз погоды на 17 октября (карта)

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
17 октября, 06:25
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В Киеве 17 октября также осадки не ожидаются, температура ночью 3-5° тепла, днем 11-13°
Сухой день синоптики прогнозируют практически во всех областях. Коллаж "Сегодня"
Сухой день синоптики прогнозируют практически во всех областях. Коллаж "Сегодня"

В воскресенье, 17 октября, в Украине ожидается сухая и преимущественно солнечная погода.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в регионах

Сухой день синоптики прогнозируют во всех областях, кроме Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Крыма – там возможны небольшие осадки.

На Западе и Севере столбики термометров достигнут в среднем +9...+11 градусов, в Центре и на Востоке будет немного теплее – +10...+12 градусов. Однако самую высокую температуру ожидают на юге – +13...+15 градусов.

Кроме того, в большинстве западных, Черниговской и Сумской областях будет густой туман, видимость составит 200 – 500 метров.

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В Киеве 17 октября также осадки не ожидаются, температура ночью 3-5° тепла, днем 11-13°.

Ранее мы писали:

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