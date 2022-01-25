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В Украине будет вдвое больше случаев COVID-19, чем было осенью — Ляшко

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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25 января, 00:25
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В то же время количество госпитализаций будет меньше
Ляшко заявил, что новую волну COVID-19 Украина пройдет спокойнее, чем предыдущие/Коллаж: "Сегодня"
Ляшко заявил, что новую волну COVID-19 Украина пройдет спокойнее, чем предыдущие/Коллаж: "Сегодня"

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что благодаря вакцинации от коронавируса количество госпитализированных с COVID-19 во время новой волны болезни будет меньше. В то же время он отметил, что самих случаев заражений будет вдвое больше, чем осенью прошлого года.

Об этом Виктор Ляшко сообщил во время брифинга после заседания СНБО.

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Подробности

Ляшко сказал, что на сегодня наблюдается увеличение случаев коронавирусной болезни в два раза, однако количество госпитализаций увеличивается всего на 5 процентов.

"Хочу назвать цифру — 18 тысяч. Это количество жизней, которые сегодня, как показывает математическое моделирование, спасла вакцинация от COVID-19", — сообщил министр.

Новая волна COVID-19

Ляшко утверждает, что в случае увеличения количества вакцинированных новая волна коронавирусной болезни, несмотря на прогнозируемое большее количество случаев, Украина пройдет более спокойно, чем предыдущие волны.

"Мы прогнозируем, что количество случаев будет в два раза больше, чем было во время минувшей волны в октябре-ноябре, в то же время госпитализация будет меньше так же как и количество смертей", — сказал Виктор Ляшко.

Глава Минздрава пояснил, что этому способствует как иммунизация населения, так и то, что штамм "Омикрон", как свидетельствует течение заболевания в европейских странах, менее агрессивен.

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Когда в Украине ждать скачок COVID-19?

С начала января заболеваемость COVID-19 в Украине выросла более чем в шесть раз. Также в ближайшие две недели в стране будет пиковая нагрузка.

Например, если по данным Минздрава, 3 января количество выявленных случаев составило 1804, то через три недели это количество приближается к 13 тыс. в сутки.

"Все случаи COVID-19 регистрируются путем предоставления экстренного сообщения об инфекционном заболевании. Форма 058. В некоторых случаях ее не заполняют, потому как очень много больных. Врачи просто не успевают это делать", – говорит инфекционист Виктор Петров.

Количество больных будет приближаться к показателям тех стран, число населения которых ориентировочно равно населению Украины.

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"Например, мы видим, что во Франции заболевших более 200 тыс. Мы не можем верить то, что в Украине, например, 20 тыс. Это нереально, так не бывает! Возможно большое число заболевших, до 40 тыс. в сутки из-за заразности вируса, возможны большие потери. В ближайшие две недели будет пиковая нагрузка, затем пандемия может выйти на плато и понемногу начнет снижаться", – добавил медик.

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