В Украине будет вдвое больше случаев COVID-19, чем было осенью — Ляшко

В то же время количество госпитализаций будет меньше

Ляшко заявил, что новую волну COVID-19 Украина пройдет спокойнее, чем предыдущие/Коллаж: "Сегодня"

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что благодаря вакцинации от коронавируса количество госпитализированных с COVID-19 во время новой волны болезни будет меньше. В то же время он отметил, что самих случаев заражений будет вдвое больше, чем осенью прошлого года.

Об этом Виктор Ляшко сообщил во время брифинга после заседания СНБО.

Реклама

Подробности

Ляшко сказал, что на сегодня наблюдается увеличение случаев коронавирусной болезни в два раза, однако количество госпитализаций увеличивается всего на 5 процентов.

"Хочу назвать цифру — 18 тысяч. Это количество жизней, которые сегодня, как показывает математическое моделирование, спасла вакцинация от COVID-19", — сообщил министр.

Новая волна COVID-19

Ляшко утверждает, что в случае увеличения количества вакцинированных новая волна коронавирусной болезни, несмотря на прогнозируемое большее количество случаев, Украина пройдет более спокойно, чем предыдущие волны.

"Мы прогнозируем, что количество случаев будет в два раза больше, чем было во время минувшей волны в октябре-ноябре, в то же время госпитализация будет меньше так же как и количество смертей", — сказал Виктор Ляшко.

Глава Минздрава пояснил, что этому способствует как иммунизация населения, так и то, что штамм "Омикрон", как свидетельствует течение заболевания в европейских странах, менее агрессивен.

Реклама

Когда в Украине ждать скачок COVID-19?

С начала января заболеваемость COVID-19 в Украине выросла более чем в шесть раз. Также в ближайшие две недели в стране будет пиковая нагрузка.

Например, если по данным Минздрава, 3 января количество выявленных случаев составило 1804, то через три недели это количество приближается к 13 тыс. в сутки.