В Украине будет вдвое больше случаев COVID-19, чем было осенью — Ляшко

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что благодаря вакцинации от коронавируса количество госпитализированных с COVID-19 во время новой волны болезни будет меньше. В то же время он отметил, что самих случаев заражений будет вдвое больше, чем осенью прошлого года.
Об этом Виктор Ляшко сообщил во время брифинга после заседания СНБО.
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Ляшко сказал, что на сегодня наблюдается увеличение случаев коронавирусной болезни в два раза, однако количество госпитализаций увеличивается всего на 5 процентов.
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"Хочу назвать цифру — 18 тысяч. Это количество жизней, которые сегодня, как показывает математическое моделирование, спасла вакцинация от COVID-19", — сообщил министр.
Новая волна COVID-19
Ляшко утверждает, что в случае увеличения количества вакцинированных новая волна коронавирусной болезни, несмотря на прогнозируемое большее количество случаев, Украина пройдет более спокойно, чем предыдущие волны.
"Мы прогнозируем, что количество случаев будет в два раза больше, чем было во время минувшей волны в октябре-ноябре, в то же время госпитализация будет меньше так же как и количество смертей", — сказал Виктор Ляшко.
Глава Минздрава пояснил, что этому способствует как иммунизация населения, так и то, что штамм "Омикрон", как свидетельствует течение заболевания в европейских странах, менее агрессивен.
Когда в Украине ждать скачок COVID-19?
С начала января заболеваемость COVID-19 в Украине выросла более чем в шесть раз. Также в ближайшие две недели в стране будет пиковая нагрузка.
Например, если по данным Минздрава, 3 января количество выявленных случаев составило 1804, то через три недели это количество приближается к 13 тыс. в сутки.
"Все случаи COVID-19 регистрируются путем предоставления экстренного сообщения об инфекционном заболевании. Форма 058. В некоторых случаях ее не заполняют, потому как очень много больных. Врачи просто не успевают это делать", – говорит инфекционист Виктор Петров.
Количество больных будет приближаться к показателям тех стран, число населения которых ориентировочно равно населению Украины.
"Например, мы видим, что во Франции заболевших более 200 тыс. Мы не можем верить то, что в Украине, например, 20 тыс. Это нереально, так не бывает! Возможно большое число заболевших, до 40 тыс. в сутки из-за заразности вируса, возможны большие потери. В ближайшие две недели будет пиковая нагрузка, затем пандемия может выйти на плато и понемногу начнет снижаться", – добавил медик.
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