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В Украине будут судить "замминистра информации "ДНР", который пытал пленных ВСУ

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
14 августа, 10:48
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Боевик пропагандировал "русский мир" и дискредитировал органы украинской власти
Задержанный неоднократно заставлял украинских пленных военнослужащих сообщать российским журналистам ложную информацию / Фото: коллаж "Сегодня"
Задержанный неоднократно заставлял украинских пленных военнослужащих сообщать российским журналистам ложную информацию / Фото: коллаж "Сегодня"

В субботу, 14 августа, в суд направили обвинительный акт в отношении украинца, который в 2014-2015 годах был заместителем министра информации "ДНР". Боевика обвиняют в пропаганде коммунистического режима, участии в деятельности террористической организации и посягательстве на территориальную целостность.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

Боевик в 2014-2015 годах отвечал за:

  • пропаганду идей "русского мира";
  • организацию агитационной работы среди населения;
  • освещение деятельности террористической организации "ДНР";
  • налаживание взаимодействия с местными и зарубежными средствами массовой информации с целью их использования для агитации;
  • склонение к участию в террористической организации и поддержке ее деятельности;
  • дискредитации деятельности органов государственной власти Украины и лиц, задействованных в ходе проведения антитеррористической операции.

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Кроме того, правоохранители установили, что боевик в подвалах захваченного здания Управления СБУ в Донецкой области пытал украинских пленных. Он неоднократно заставлял пленных военнослужащих сообщать российским журналистам ложную информацию о якобы умышленных артиллерийских обстрелах ВСУ жилых домов.

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Такие действия серьезное нарушение статьи 130 Женевской Конвенции об обращении с военнопленными. Установлено более 250 случаев пыток над военными и гражданскими в этой тюрьме "ДНР". В общем речь идет о 170 незаконных тюрьмах, где боевики удерживали более 3500 человек.

Ранее мы сообщали, что в Северодонецке контрразведчики Службы безопасности Украины предотвратили убийство ведущего специалистапо разработке перспективных образцов военной техники и вооружения для ВСУ.

Напомним, что трехлетняя Софийка Жарченко из Харькова оказалась в плену у собственного отца – на оккупированной территории Луганской области. Он забрал ребенка в гости и похитил, а теперь требует за нее выкуп.

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