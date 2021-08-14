В Україні судитимуть "заступника міністра інформації "ДНР", який катував полонених ЗСУ

Бойовик пропагував "русский мир" і дискредитував органи української влади

Затриманий неодноразово змушував українських полонених військовослужбовців повідомляти російським журналістам неправдиву інформацію / Фото: колаж "Сьогодні"

У суботу, 14 серпня, в суд направили обвинувальний акт стосовно українця, який в 2014-2015 роках був заступником міністра інформації "ДНР". Бойовика звинувачують в пропаганді комуністичного режиму, участі в діяльності терористичної організації і посяганні на територіальну цілісність.

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Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

Бойовик в 2014-2015 роках відповідав за:

пропаганду ідей "русского мира";

організацію агітаційної роботи серед населення;

висвітлення діяльності терористичної організації "ДНР";

налагодження взаємодії з місцевими та зарубіжними засобами масової інформації з метою їх використання для агітації;

схиляння до участі в терористичній організації і підтримку її діяльності;

дискредитацію діяльності органів державної влади України та осіб, задіяних в ході проведення антитерористичної операції.

Крім того, правоохоронці встановили, що бойовик в підвалах захопленого будівлі Управління СБУ в Донецькій області катував українських полонених. Він неодноразово змушував полонених військовослужбовців повідомляти російським журналістам неправдиву інформацію про нібито навмисні артилерійські обстріли ЗСУ житлових будинків.

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Такі дії є серйозним порушенням статті 130 Женевської Конвенції про поводження з військовополоненими. Наразі встановлено понад 250 випадків тортур над військовими і цивільниими в цій в'язниці "ДНР". Загалом йдеться про 170 незаконних в'язниць, де бойовики утримували понад 3500 людей.

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