В Україні судитимуть "заступника міністра інформації "ДНР", який катував полонених ЗСУ

У суботу, 14 серпня, в суд направили обвинувальний акт стосовно українця, який в 2014-2015 роках був заступником міністра інформації "ДНР". Бойовика звинувачують в пропаганді комуністичного режиму, участі в діяльності терористичної організації і посяганні на територіальну цілісність.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.
Бойовик в 2014-2015 роках відповідав за:
- пропаганду ідей "русского мира";
- організацію агітаційної роботи серед населення;
- висвітлення діяльності терористичної організації "ДНР";
- налагодження взаємодії з місцевими та зарубіжними засобами масової інформації з метою їх використання для агітації;
- схиляння до участі в терористичній організації і підтримку її діяльності;
- дискредитацію діяльності органів державної влади України та осіб, задіяних в ході проведення антитерористичної операції.
Крім того, правоохоронці встановили, що бойовик в підвалах захопленого будівлі Управління СБУ в Донецькій області катував українських полонених. Він неодноразово змушував полонених військовослужбовців повідомляти російським журналістам неправдиву інформацію про нібито навмисні артилерійські обстріли ЗСУ житлових будинків.
Такі дії є серйозним порушенням статті 130 Женевської Конвенції про поводження з військовополоненими. Наразі встановлено понад 250 випадків тортур над військовими і цивільниими в цій в'язниці "ДНР". Загалом йдеться про 170 незаконних в'язниць, де бойовики утримували понад 3500 людей.
Раніше ми повідомляли, що в Сєвєродонецьку контррозвідники Служби безпеки України запобігли вбивство провідного спеціаліста по розробці перспективних зразків військової техніки і озброєння для ЗСУ.
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