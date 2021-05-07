В Украине еще 500 тысяч доз COVID-вакцины проходят проверку – Ляшко

/ Фото: Игорь Рец, Сегодня

Сейчас 500 тысяч доз вакцины от коронавируса Coronovac проходят лабораторный контроль, ориентировочная дата завершения – 13-14 мая.

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Об этом "Сегодня" рассказал главный санитарный доктор Украины Виктор Ляшко.

По его словам, после того, как будет завершено лабораторный контроль, вакцины будут разъезжаться по областным центрам, затем вакцины будут доставляться к местам проведения прививок в зависимости от целевых групп, на которые будут распределены.

"У нас прошла вакцинация CoviShield (AstraZeneca). 24 февраля мы начали прививки – теперь через интервал между первой и второй прививкой 12 недель. Поэтому вторую прививку будет делаться с 19 мая", – сказал Ляшко.

Хватит вакцин и для второй дозы тем, кого привили вакциной AstraZeneca – говорит Ляшко. Он отметил, что с 19 по 30 мая Минздрав рассчитывает сделать примерно 20 000 повторных прививок.

"Для этого есть вакцина AstraZeneca, которая уже есть на территории Украины. В течение мая мы ожидаем дополнительных поставок вакцин AstraZeneca как в рамках глобальной инициативы Covax, как минимум 700 000 доз вакцин должны прийти. Так и вакцина CoviShield (AstraZeneca) на выполнение контрактов, у нас есть в Украине на 1,5 миллиона доз. Как минимум 500 000 доз вакцины нам также обещают поставить в мае", – сказал Ляшко.

Кстати, вакцинация в Украине идет очень медленно, поэтому президент Владимир Зеленский поставил задачу – большинство украинцев должны получить прививку ко Дню Независимости 24 августа.

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