В Україні ще 500 тисяч доз COVID-вакцини проходять перевірку – Ляшко

/ Фото: Игорь Рец, Сьогодні

Наразі 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу Coronovac проходить лабораторний контроль, орієнтовна дата завершення – 13-14 травня.

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Про це "Сьогодні" розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За його словами, після того, як буде завершено лабораторний контроль, вакцини будуть роз’їжджатися по обласних центрах, потім вакцини доставлятимуться до місць проведення щеплень в залежності від цільових груп, на які буде розподілено.

"В нас пройшла вакцинація CoviShield (AstraZeneca). 24 лютого ми розпочали щеплення – тепер через інтервал між першим і другим щепленням 12 тижнів. Тому друге щеплення буде робитися з 19 травня", – сказав Ляшко.

Досить вакцин і для другої дози тим, кого прищепили вакциною AstraZeneca – каже Ляшко. Він зазначив, що з 19 до 30 травня МОЗ розраховує зробити приблизно 20 тисяч повторних щеплень.

"Для цього є вакцина AstraZeneca, яка вже є на території України. Впродовж травня ми очікуємо додаткові поставки вакцин AstraZeneca як в рамках глобальної ініціативи Covax, як мінімум 700 тисяч доз вакцин повинні прийти. Так і вакцина CoviShield (AstraZeneca) на виконання контрактів, які в нас є в Україні на 1,5 мільйони доз. Як мінімум 500 тисяч доз вакцини нам також обіцяють поставити в травні", – сказав Ляшко.

До речі, вакцинація в Україні йде дуже повільно, через що президент Володимир Зеленський поставив завдання – більшість українців мають отримати щеплення до Дня Незалежності, 24 серпня.

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