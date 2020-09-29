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В Украине еще сильней похолодает, объявлено штормовое предупреждение

29 сентября, 14:16

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Синоптики предупредили украинцев о резком изменении погоды

В Украину идет похолодание и уже завтра в большинстве областей будет в районе 15 градусов. Украинцев ждет штормовой ветер, а местами сильный дожди.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, циклон обусловит влажную погоду в большинстве областей, лишь в Сумской, Харьковской и Луганской областях будет сухо.

"Однако на востоке и северо-востоке ожидается завтра сильный ветер, до штормовых порывов. В целом в Украине ветер будет юго-восточный, на западе – северо-западный, 5-12 м/с, то есть, умеренный. Холодной ожидается погода в западных областях, максимально только 12-16 градусов. В большинстве областей Украины в среду 14-18 градусов, на юге и востоке 15-20 градусов", – написала Диденко.

В Киеве 30 сентября ожидается влажная облачная погода с низкой температурой воздуха, в течение дня около 15 градусов. Также киевлян ждет порывистый ветер.

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Синоптик подчеркнула, что к неприятной осенней погоде добавятся еще и магнитная буря.

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В то же время Укргидрометцентре сообщают, что 30 сентября в Карпатах и Прикарпатье сильные дожди (II уровень опасности, оранжевый). Также в западных, центральных, Херсонской и Запорожской областях сильные дожди, в южной части местами грозы. Кроме запада и юго-запада, порывы ветра 15-20 м/с.

Сентябрь на исходе, но настоящей осенью в Украине пока запахло только к концу месяца: в минувшее воскресенье всю страну накрыли сильные дожди и похолодало. Следующий осенний месяц еще порадует хорошей погодой, но не долго – потом будет и снег, и морозные ночи. Сайт "Сегодня" узнавал у синоптиков, какой будет погода в октябре.

Смотрите, что натворил ливень в Ивано-Франковске:

Видео: galka.if.ua
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погода дождь синоптики прогноз погоды штормовое предупреждение наталка диденко

Источник: Сегодня

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