В Украине инвестор получил моральную компенсацию за несданную квартиру: как засудить застройщика

Верховный суд встал на сторону потребителя, однако впереди еще апелляционная инстанция

Верховный суд впервые постановил выплатить 350 000 гривен инвестору за недостроенную квартиру, который так и не получил жилья.

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Ранее недобросовестные застройщики ссылались на то, что в договоре такого пункта в качестве моральной компенсации нет, и платить не должны. Как получить компенсацию за недостроенное жилье, говорится в сюжете новостей "Сегодня".

Дочь Владимира Ковбы должна жить в квартире уже 5 лет. В 2013 году он нашел застройщика, заплатил деньги. Тот в свою очередь заверил – через два года будут праздновать новоселье. Стоимость квартиры составляла 435 000 гривен.

Впрочем, чем ближе становилась дата сдачи дома, тем медленнее шли работы. А однажды – остановились совсем. Из-за нервов Владимир даже попал в больницу – в кардиологию.

Три года он вместе с соседями добивался от застройщика возобновление работ. Но, когда строительство жилья заморозили окончательно, решил идти в суд. И требовать от компании моральной компенсации за несданную вовремя квартиру. Первое дело и апелляцию проиграл.

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"Основаниями отказа в апелляционные жалобе была ссылка на то, что данные вопросы не регулируются законом о защите прав потребителя", – объясняет адвокат Татьяна Даниленко.

Чтобы выяснить, действительно ли он не имеет права на моральную компенсацию от застройщика, который нарушил все сроки сдачи дома, дошли до Верховного Суда. И тот постановил обратное.

"Суды первой апелляционной инстанции неправомерно отказали в удовлетворении этих требований. В случае нарушения прав потребителей, он имеет право на возмещение морального и материального ущерба" – утверждает судья Верховного суда Наталья Сакара.

То есть, если в договоре купли-продажи застройщик ничего не пишет о компенсации, с него все равно можно взыскать средства за несвоевременно сданное жилье. И за моральный ущерб тоже. Этот первый случай, когда такую норму применили именно к недобросовестному застройщику и это дело станет примером для других обманутых инвесторов.

Суд моральный ущерб оценил в 350 000 гривен, однако точную сумму определит апелляционный суд после того, как изучит все доказательства.

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Видео: Сегодня

Недавно в Бориспольском районе Киевской области десятки людей остались без денег и без жилья. Как сообщили сайту "Сегодня" в главном управлении Нацполиции в Киевской области, их следственное управление в данный момент проводит досудебное расследование по факту возможных мошеннических действий, связанных с недвижимостью .

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