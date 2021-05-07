В Украине испортится погода: где пройдут дожди с грозами 7 мая (карта)

Жителям большинства областей обещают ливни и грозы. Где температура воздуха будет выше всего

Фото: REUTERS/Henry Romero

В Украине в пятницу, 7 мая, во многих областях пройдут дожди с грозами. При этом на улице будет тепло – до 22 градусов.

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Об этом сообщает Ургидрометцентр.

Так, осадки сегодня ожидаются в западных, центральных и северных областях. На юге и востоке преимущественно будет сухо. Ветер 7-12 м/с.

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Температура воздуха на западе страны составит 14-18 градусов тепла, в центре и на севере – 15-18 градусов, а на юге и востоке – 19-22 градуса.

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В Киеве в этот день синоптики прогнозируют дождь, температура около 16-18 градусов.

Напомним, апрель в Украине выдался достаточно холодным, иногда даже снежным. В последний месяц весны тоже стоит ожидать температурных качелей и дождей – "Сегодня" узнали у синоптиков прогноз погоды на весь май.