В Украине кардинально изменят дизайны школьных столовых: какими они станут (фото)

Столовые в украинских школах будут проектировать по новым правилам. В Министерстве развития общин и территорий создали специально пособие, в котором утвердили единый дизайн интерьера столовых.
Рекомендации по дизайну собраны в пособии, опубликованном Минрегионом.
Для чего нужен единый дизайн
Универсальные рекомендации смогут помочь со временем сделать все столовые в Украине в стандартном современном дизайне.
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Рекомендации актуальные не только для обычных школ, но и для учебных заведений на базе которых организация горячего питания невозможна.
Варианты дизайна
В пособии предлагают два варианта – более универсальный и дешевый, а также более дорогой и сложный.
Простой вариант
Здесь предлагают сделать подвесной потолок типа Армстронг, стены и колонны покрасить акриловой краской однотонного цвета, а для защиты от солнца на окнах повесить жалюзи. Также будет мебель из ДСП на металлическом каркасе, подвесные светильники и накладные умывальники.
Вариант №1 дизайна школьной столовой. Фото: Минрегион
Сложный вариант
Кроме краски на стенах, еще появится индивидуальный графический рисунок, а на колоннах разместят деревянные панели. Мебель будет однотонного цвета в стиле дизайна и из экологичных материалов, а вместо жалюзи на окна повесят рулонные шторы.
Вариант №2 дизайна школьной столовой. Фото: Минрегион
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