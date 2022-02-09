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В Украине кардинально изменят дизайны школьных столовых: какими они станут (фото)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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9 февраля, 09:37
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Разработаны два дизайна – более дешевый и более дорогой, школы должны обязательно выбрать один из них при модернизации
Столовые в Украине станут более современными.
Столовые в Украине станут более современными. / Фото: Коллаж: Сегодня

Столовые в украинских школах будут проектировать по новым правилам. В Министерстве развития общин и территорий создали специально пособие, в котором утвердили единый дизайн интерьера столовых.

Рекомендации по дизайну собраны в пособии, опубликованном Минрегионом.

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Для чего нужен единый дизайн

Универсальные рекомендации смогут помочь со временем сделать все столовые в Украине в стандартном современном дизайне.

Рекомендации актуальные не только для обычных школ, но и для учебных заведений на базе которых организация горячего питания невозможна.

Варианты дизайна

В пособии предлагают два варианта – более универсальный и дешевый, а также более дорогой и сложный.

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Простой вариант

Здесь предлагают сделать подвесной потолок типа Армстронг, стены и колонны покрасить акриловой краской однотонного цвета, а для защиты от солнца на окнах повесить жалюзи. Также будет мебель из ДСП на металлическом каркасе, подвесные светильники и накладные умывальники.

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Вариант №1 дизайна школьной столовой. Фото: Минрегион

Сложный вариант

Кроме краски на стенах, еще появится индивидуальный графический рисунок, а на колоннах разместят деревянные панели. Мебель будет однотонного цвета в стиле дизайна и из экологичных материалов, а вместо жалюзи на окна повесят рулонные шторы.

Вариант №2 дизайна школьной столовой. Фото: Минрегион

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