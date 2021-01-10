В Украине люди выходят на акции протеста против повышения коммунальных тарифов (фото, видео)

Митинги проходят в Полтаве, Харькове, Николаеве и Кривом Роге

В нескольких украинских городах люди вышли на акции протеста, они требуют пересмотра коммунальных тарифов. Цены на услуги повысили с 1 января 2021 года.

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Об этом сообщает "Сегодня".

Акции проходят в Харькове, Кривом Роге, Полтаве и других городах. Митингующие перекрывают трассы и требуют снижения цен на комуналку.

Харьков и Харьковская область

В Харьковской области около 50 человек перекрыли дорогу в пгт Высокий Харьковского района. Они постоянно шагают по пешеходному переходу и каждые 15 минут пропускают машины. Исключением стал спецтранспорт, его пропускают сразу.

Видео: Telegram

Акция протеста проходила у поста милиции. 15 полицейских вышли на улицу, чтобы следить за общественным порядком. Позже участники акции вышли с плакатами к зданию городского совета.

Видео: Telegram

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Участники акции протеста также держат самодельные плакаты с надписью "Тарифи ЖКХ грабеж украинцев", "Нет тарифогеноцид" и другие.

/ Фото: Telegram

Дороги также перекрыли в Балаклее. Но страдают от этого не чиновники, а обычные люди, которые не могут проехать. Протестующие говорят, что нужно перекрывать дороги международного значения.

Николаев

Больше 100 местных жителей пришли к зданию Николаевского городского совета. Они требуют не повышать цены на коммунальные услуги, сообщает местное издание "Новости N".

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Жители Николаева считают, что повышение тарифов на газ, электричество и воду усугубит и без того сложную финансовую ситуацию. После они направились к Ингульскому мосту и перекрыли его.

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"Может быть тогда нас услышат", - отмечают люди.

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Правоохранители, позже, разогнали митингующих на мосту. Однако, люди вернулись на Соборную площадь, чтобы собрать подписи и договориться о последующих акциях протеста.

Полтава и Кривой Рог

Жители Полтавы вышли на ул. Киевское шоссе. Из-за чего правоохранителям пришлось частично ограничить движение по трассе Киев-Харьков в пределах города. Местные жители перекрыли дорогу, шагая по пешеходному переходу. сообщает издание "Полтавщина".

Днем ранее акция протеста проходила на площади перед Полтавской ОГА и возле горсовета Полтавы.

В Кривом Роге местные жители под зданием горсовета требовали от власти оставить тарифы, которые действовали до 1 января 2021 года.

Напомним, в Украине с января 2021 года повышаются зарплаты и пенсии, в то же время поднимаются тарифы.

Также с января 2021 года в Украине вырастут счета за холодное водоснабжение и водоотвод. Подорожание составит в среднем 15-20%, но рост тарифов зависит от региона. Финальные суммы потребители увидят в платежках за январь.

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