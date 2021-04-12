В Украине модернизируют систему профтехобразования – Гришина

Вскоре Рада должна принять новый закон о профессионально-техническом образовании вместо того, который действует с 1998 года

Председатель подкомитета по вопросам высшего образования Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина заявила, что вскоре Верховная Рада должна принять новый закон о профессионально-техническом образовании.

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Об этом она написала в Facebook.

"Сейчас Министерство образования и науки делает все, чтобы не только сохранить действующие профтехучилища, а также вместе с местной властью создать на местах учебно-практические центры, где молодежь может получить профессиональные навыки. Но усилий мало. Здесь требуется активное участие многих министерств и ведомств , а также самих работодателей. Кроме того, Верховная Рада должна принять новый закон о профессиональном (профессионально-техническом) образовании вместо закона, который действует с 1998 года", – сообщила Гришина.

По ее словам, именно поэтому президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину срочно разработать программу модернизации системы профессионального образования. Поскольку за последние 15 лет в Украине численность заведений профессионально-технического образования сократилась почти вдвое.

"В результате такой вопиющей бездеятельности прошлой власти сегодня в стране создалась катастрофическая ситуация, когда действующие предприятия, сельскохозяйственное производство, малый и средний бизнес, фермерские хозяйства испытывают острый дефицит, прежде всего, в квалифицированных рабочих", – написала она.

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По ее мнению, именно поэтому предприятия вынуждены набирать людей с улицы, которые не обладают необходимыми знаниями и навыками.

"При этом бюджет не получает налоги, а сами работники не имеют никакой социальной защиты. Поэтому неудивительно наблюдать низкое качество работ и отдельные случаи травматизма", – написала Гришина.

Ранее мы сообщали, что Министерство образования и науки собирается разработать функционал для электронного поступления в высшие учебные заведения. На электронном сервисе "Дія" хотят предоставлять всю необходимую информацию для абитуриентов.

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