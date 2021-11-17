В Украине не хватает врачей в COVID-отделениях? Мы узнали, какая ситуация в больницах

Врачи каждый день сталкиваются с тяжелыми случаями, постоянными госпитализациями, сверхурочной работой и телефонными консультациями

Некоторые врачи покинули инфекционные отделения / Коллаж "Сегодня"

В Украине нехватка врачей. Некоторые покинули инфекционные отделения. Часть врачей не хотела работать с COVID-пациентами.

Об этом в интервью новостям "Сегодня" рассказал главный санврач Украины Игорь Кузин.

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У врачей колоссальная нагрузка

Сейчас ситуация немного стабилизировалась, заявил Игорь Кузин. Те люди, которые работали в "ковидных" бригадах – они продолжают работать.

"Нагрузка колоссальная, потому как много тяжелых случаев, постоянные госпитализации, сверхурочная работа, телефонные консультации", – утверждает главный санврач.

Проблема перекрывается тем, что врачи перераспределяются между больницами. Медики пока справляются.

"Большой плюс в том, что в соответствии с условиями Национальной службы здоровья Украины опорная больница не может принимать больных, если там недостаточно врачей", – добавил Игорь Кузин.

Статистика коронавируса в Украине

За прошедшие сутки, 16 ноября, в Украине зафиксировали 18 668 новых подтвержденных больных COVID-19. Среди них 1312 детей и 403 медработника.

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Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 4 468 человек;

летальных исходов – 769,

выздоровели – 20 211 человек.

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