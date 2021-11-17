В Украине не хватает врачей в COVID-отделениях? Мы узнали, какая ситуация в больницах

В Украине нехватка врачей. Некоторые покинули инфекционные отделения. Часть врачей не хотела работать с COVID-пациентами.
Об этом в интервью новостям "Сегодня" рассказал главный санврач Украины Игорь Кузин.
У врачей колоссальная нагрузка
Сейчас ситуация немного стабилизировалась, заявил Игорь Кузин. Те люди, которые работали в "ковидных" бригадах – они продолжают работать.
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"Нагрузка колоссальная, потому как много тяжелых случаев, постоянные госпитализации, сверхурочная работа, телефонные консультации", – утверждает главный санврач.
Проблема перекрывается тем, что врачи перераспределяются между больницами. Медики пока справляются.
"Большой плюс в том, что в соответствии с условиями Национальной службы здоровья Украины опорная больница не может принимать больных, если там недостаточно врачей", – добавил Игорь Кузин.
Статистика коронавируса в Украине
За прошедшие сутки, 16 ноября, в Украине зафиксировали 18 668 новых подтвержденных больных COVID-19. Среди них 1312 детей и 403 медработника.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 4 468 человек;
- летальных исходов – 769,
- выздоровели – 20 211 человек.
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