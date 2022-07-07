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В Украине новый рекорд: супруги-пенсионеры прожили 72 года без ссор

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Игорь Серов Игорь Серов Ведущий редактор Сегодня Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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7 июля, 19:44
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Николай и Елизавета Макаренко поженились в 1949 году
Николай и Елизавета Макаренко поставили украинский рекорд
Николай и Елизавета Макаренко поставили украинский рекорд / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине зарегистрировали брачный рекорд. Уже более 72-х лет в официальном браке живут жители Винницы – 100-летний Николай и 92-летняя Елизавета Макаренко. Они завоевали первенство среди украинских пар, которые дольше всего живут в браке.

Об этом "Сегодня" сообщила руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова.

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Супруги Николай и Елизавета Макаренко из Винницы более 72 лет в браке
Супруги Николай и Елизавета Макаренко из Винницы более 72 лет в браке

Подробности рассказала дочь пенсионеров Татьяна:

"21 мая в этом году мы праздновали 100-летие отца. Он у меня боевой кадровый офицер, полковник в отставке, летчик-истребитель. Его поздравили очень многие. Так вот, когда мы сидели в семейном кругу, я рассказала гостям, что родители живут более 72-х лет в браке, имеют двоих детей, двух внуков, троих правнуков и ждут четвертую правнучку. Муж моей подруги предложил подать документы на установление рекорда. После этого я подала документы и спустя некоторое время получила вывод экспертов о том, что это – самый долгий брак в Украине. Родители живут в браке 72 года и 6 месяцев, поженились они 21 декабря 1949 года".

Это фото было сделано сразу после регистрации брака в декабре 1949 года
Это фото было сделано сразу после регистрации брака в декабре 1949 года

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По словам Татьяны, родители познакомились на танцах в селе.

"Когда были второй раз на танцах, он признался ей в любви. После этого, спустя время, они поженились. Отец продолжал служить, закончил академию, уволился из армии и стал преподавателем. Всю жизнь они прожили вместе, никогда не ссорились. В чем секрет их счастливого брака? Во-первых, мой отец – однолюб. Полюбил на всю жизнь. Моему брату также передался этот ген. Со своей женой он почти 50 лет в браке", – рассказывает она.

На вопрос о том, был ли в жизни родителей случай, о котором они часто вспоминают при застольях, Татьяна ответила так:

"Когда отец служил на Севере, где не было фруктов, на один из дней рождения он принес маме хрустальную ладью, заполненную фруктами – апельсинами и яблоками".

К этому она добавила, что и отец, и мать родом из России, но целиком поддерживают Украину.

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"Отец и мать говорят, что Россия творит ужасное. Они так и говорят, что сколько же в жизни они видели, но такое просто немыслимо, такое и предположить не могли. Мама, кстати, когда была подростком, жила под оккупацией немцев. Мама говорит, что даже они не творили с мирным населением того, что сейчас делают россияне. Такой жестокости у гитлеровцев не было…Им очень тяжело было пережить одну войну, теперь вот другая…" – рассуждает Татьяна.

В свою очередь руководитель Национального реестра рекордов Лана Ветрова фиксацию самого продолжительного брака в Украине прокомментировала так:

"Иногда приходится слышать, что та или иная семейная пара не выдержала испытание войной, жизнью на расстоянии. Это очень печально. И этот рекорд мы зафиксировали именно с целью показать настоящие отношения, которые выдержали все испытания временем".

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