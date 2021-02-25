В Украине обнаружили более 8 тысяч новых случаев COVID-19

За сутки от коронавируса умерли 135 человек

В Украине за последние сутки выявили 8147 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 1 325 841 человека. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 135 украинцев (всего – 25 596). Вылечить удалось 1 159 311 инфицированных (3989 – за последние сутки).

Ранее мы сообщали, что Украина возвращается к адаптивному карантину. Худшая эпидемическая ситуация – в Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Поэтому здесь будут введены самые строгие ограничения.

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Также напомним, в Украине зарегистрировали вторую вакцину от COVID-19. В рамках программы COVAX Украина получит от 2,2 до 3,7 млн доз препарата в первом или втором квартале 2021 года.

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