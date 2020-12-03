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В Украине за сутки от COVID-19 выздоровело больше людей, чем заболело

3 декабря, 08:11

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом улучшается

В Украине за последние сутки выявили 14 496 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 772 760 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 243 украинца (всего – 12 960). Вылечить удалось 384 426 инфицированных (15 372 – за последние сутки, это наибольшее число с начала эпидемии).

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Ранее мы сообщали, что глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что, скорее всего, локдаун в Украине будет введен. Определение даты будет зависеть от нагрузки на систему здравоохранения, а именно занятости коек в больницах. По информации Минздрава, на нынешний момент есть 52 тысячи коек. За последние 8-9 дней занятость койко-мест составляет 28-29 тысяч.

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Также напомним, по словам главы Минздрава Максима Степанова, Украина может рассчитывать на использование вакцины Pfizer от COVID-19, которую зарегистрировала Великобритания.

Кроме того, доктор Комаровский рассказал, когда не требуется госпитализация, а также на что в первую очередь необходимо обращать внимание на самоизоляции.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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