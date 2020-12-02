Степанов: Украина сможет использовать вакцину, которую зарегистрировала Британия

Великобритания первая страна в мире, которая зарегистрировала вакцину и подала документы на регистрацию в Евросоюзе

Украина может рассчитывать на использование вакцины Pfizer от COVID-19, которую зарегистрировала Великобритания. Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" министр здравоохранения Максим Степанов.

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Он отметил, что сегодня Великобритания первая страна, которая зарегистрировала вакцину, а также подала документы на ее регистрацию в Европейском Союзе.

"Мы в своем время приняли соответствующее решение правительства, что вакцины, которые зарегистрированы, в том числе в Великобритании, в Европейском Союзе или США, они автоматически могут использоваться на территории Украины", – сказал Степанов.

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Министр напомнил, что Украина провела переговоры с COVAX (механизм глобального доступа к вакцинам от COVID-19), согласно которым должна получить до 8 миллионов доз вакцины, ожидается подписание соответствующих документов до 7 декабря. Украина рассчитывает получить вакцину в конце первого – в начале второго квартала 2021 года (апрель-сентябрь).

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Степанов добавил, что сейчас на завершающей стадии подписание договоров и с другими производителями вакцин.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее Степанов рассказывал, что Украина ведет переговоры о закупке вакцины и уже на стадии подписания контрактов с компаниями Pfizer, Moderna, Sinovac, Sinopharm. По его словам, уже в первом полугодии ожидается первый транш препарата в 1,2 млн доз. В свою очередь главный санврач страны Виктор Ляшко говорил, что около 4 млн граждан Украины смогут вакцинироваться бесплатно – за счет финансовой поддержки со стороны международных партнеров и правительств других стран. Читайте подробнее, сколько стоят различные вакцины от COVID-19.

Видео: Сегодня

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