В Украине после выходных количество заразившихся коронавирусом уменьшилось

За сутки от COVID-19 умерли 47 человек

В Украине за последние сутки выявили 2141 новый случай инфицирования коронавирусом.

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Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 1 246 990 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 47 украинцев (всего – 23 644). Вылечить удалось 1 075 743 инфицированных (2697 – за последние сутки).

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Ранее мы сообщали, что ученые ВОЗ, которые продолжают изучать источники возникновения коронавируса, заявили о новых уликах происхождение COVID-19, обнаруженного на уханьском рынке. Питер Дашак, зоолог из Нью-Йорка, который помогает в расследовании ВОЗ, сказал, что он ожидает, что основные результаты расследования ученых будут опубликованы уже до 10 февраля.

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Также напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в Украине будут ежемесячно делать по 5 млн прививок от COVID-19. Такое количество прививок могут делать без привлечения кабинетов для рутинной ревакцинации.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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