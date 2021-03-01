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В Украине после выходных количество заразившихся коронавирусом уменьшилось

1 марта, 08:13

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

За сутки от COVID-19 умерли 68 человек

В Украине за последние сутки выявили 4285 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 1 352 134 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 68 украинцев (всего – 26 050). Вылечить удалось 1 171 724 инфицированных (1701 – за последние сутки).

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Ранее мы сообщали, что Украина возвращается к адаптивному карантину. Самая худшая эпидемическая ситуация – в Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Поэтому в этих регионах будут введены самые строгие ограничения.

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Также напомним, в Украине стартовала вакцинация. Первыми прививку от опасной болезни получили врачи Черкасской областной больницы, затем к процессу подключились и другие областные центры.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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регионы статистика Украина заражение коронавирус COVID-19
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