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В Украине стартовала вакцинация: все подробности, фото, видео

25 февраля, 11:30

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Партию из 500 тысяч доз индийской вакцины нужно развезти по регионам

Украина получила первые 500 тысяч доз индийской вакцини Covishield разработанной Oxford/AstraZeneca, после чего был дан старт кампании по вакцинации медиков. Она станет первым этапом иммунизации населения от коронавирусной болезни. Первыми прививку от опасной болезни получили врачи Черкасской областной больницы, затем к процессу подключились и другие областные центры.

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25 февраля

10:33 В Киеве начался процесс вакцинации от коронавируса препаратом Covishield, предоставленной Министерством здравоохранения. Одним из первых получил прививку заведующий одного из отделений Александровской клинической больницы Алексей Куценко.

Алексей Куценко / Фото: Виталий Андроник, "Сегодня"

Алексей Куценко / Фото: Виталий Андроник, "Сегодня"

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10:14 Первый груз с препаратом CoviShield прибыл на Закарпатье. В регион поступило 14,5 тыс. доз вакцины, ее отгрузили на специальный склад с соответствующими условиями хранения.

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Видео: Сегодня

09:50 В Полтавской области также началась вакцинация от коронавируса. Первым получил прививку от COVID-19 врач-инфекционист Полтавской областной клинической инфекционной больницы Роман Пономаренко.

Роман Пономаренко Фото: t.me/synegubov
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Роман Пономаренко Фото: t.me/synegubov

08:57 В Харьковскую область доставили первые 30 400 доз вакцины CoviShield. Препараты поступили на областной аптечный склад и ими в первую очередь привьют медиков.

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Первый вакцинированный украинец о COVID-19: Сначала был скепсис, потом – страх

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24 февраля

20:42 Первой в Киевской области прививку от коронавируса получила врач, заведующая взрослым инфекционным отделением в Броварской многопрофильной клинической больнице Татьяна Шульженко.

16:03 Вакцина в Житомир поступила на областную базу медпоставок. Первыми вакцинирование получила бригада из 58 врачей 2-й коммунальной больницы города.

15:15 Киев получил от Министерства здравоохранения первые 42 600 доз вакцины CoviShield. Первыми прививки получат медицинские работники, списки которых уже верифицированы.

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Видео: Сегодня

13:28 Первым в Украине прививку от COVID-19 получил Евгений Горенко – врач-реаниматолог из Черкасс, работающий в ковидном отделении областной больницы.

Евгений Горенко. Фото: ck-oda.gov.ua

Евгений Горенко. Фото: ck-oda.gov.ua

12:23 Стало известно, что препарат Covishield изготавливают на индийском заводе сыворотки крови. Это один из крупнейших производителей вакцин в мире. Именно он получил лицензию на производство шведско-британского препарата AstraZeneca. Эту векторную вакцину изготовили из вируса, которым заражаются шимпанзе, — аденовируса — и части гена коронавируса.

12:07 Заместитель мэра Киева Виталия Кличко Владимир Бондаренко заявил, что на первом этапе вакцинации столице нужен миллион доз препарата.

10:09 Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина может принять участие в клинических испытаниях индийского спрея против коронавируса.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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медики вакцинация вакцина Украина коронавирус COVID-19 COVAX Covishield

Источник: Сегодня

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