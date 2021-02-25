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Вакцинация от COVID-19 в Украине: как себя чувствуют медики после прививки

25 февраля, 09:53

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

За первый день вакцинировали более 150 медиков препаратом Covishield

В столице и шести областях Украины стартовала долгожданная вакцинация от COVID-19. Что говорят врачи о новой вакцине и как себя чувствуют привитые, узнавал корреспондент "Сегодня" Алексей Фалин.

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Евгений – первый в Украине вакцинирован препаратом Covishield от AstraZeneca.

"Все хорошо. Выражаясь на нашем (медицинском) языке: состояние стабильное, без отрицательной динамики", – сказал анестезиолог реанимационного отделения Черкасской областной больницы Евгений Горенко.

Кроме первопроходца в Черкассах, вчера иммунизировали еще сотню медиков. Первой в Винницкой области вакцинировалась Людмила Бойко. Семейная врач беспокоится за свое здоровье. Всего в Винницкой области пока дали согласие на прививку четыре тысячи медиков. Это треть тех, кто работает в ковидних больницах области.

"Болевых ощущений меньше, да и в принципе на общее состояние никаких жалоб", – сказала она.

Видео: Сегодня

А вот в Киевской области первая вакцинированная – в Броварах. Татьяне Шульженко – 30, она с первого дня пандемии на передовой, в инфекционном отделении.

"Побыла полчаса под наблюдением врача. Все хорошо и сейчас пойду работать дальше с пациентами", – рассказала доктор.

30 тыс. доз индийской вакцины направляются в Харьков. Там уже готовы начинать прививки.

"Медработники, как и все остальные, пока решают, какой вакцине они отдают свое предпочтение", – говорит директор Департамента здравоохранения Харьковской ОГА Геннадий Бондарчук.

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Препараты других производителей поступят в Украину в ближайшее время.

"На сегодняшний день в Украине зарегистрированы две вакцины, и в ближайшее время будут зарегистрированы еще четыре вакцины. В марте ожидаем прибытия и других партий безопасных вакцин от других производителей. Вакцины хватит на всех желающих получить ее по государственной программе", – уверяет премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как сообщали новости "Сегодня", 24 февраля в Украине стартовала вакцинация вакциной Covishield. В первый день, 24 февраля, прививки получили 159 человек. Накануне главный санитарный врач страны Виктор Ляшко рассказывал, как себя чувствуют первые вакцинированные в Украине.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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Источник: Сегодня

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