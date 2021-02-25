Ляшко рассказал, как себя чувствуют первые вакцинированные в Украине

Врачи из Черкасс, Винницы и Чернигова, которые первыми в Украине получили прививки от COVID-19, чувствуют себя хорошо и продолжают работать.

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Об этом рассказал замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в Facebook.

Он сообщил, что созвонился с реаниматологом из Черкасс Евгением Горенко, врачем мобильной бригады из Винницы Людмилой Бойко и врачем ковидного отделения в Чернигове Игорем Кузиным.

"Поинтересовался состоянием после прививки – все чувствуют себя хорошо и продолжают дальше выполнять свою работу. К миссии быть первыми отнеслись, как к своему профессиональному долгу, ведь как никто понимают и ежедневно видят риски, связанные с болезнью", - написал главный санврач.

24 февраля в Украине начался первый этап вакцинации, который затронет медиков, однако было принято решение, что делать прививку никого заставлять не будут.

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Напомним, первый получивший прививку от коронавируса анестезиолог Евгений Горенко рассказал сайту "Сегодня", что он сначала скептически отнесся к COVID-19, а потом ему стало страшно.

Мы также писали, что в Киевской области прививку от коронавируса первой получила врач из Броваров – заведующая взрослым инфекционным отделением в Броварской многопрофильной клинической больнице Татьяна Шульженко.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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