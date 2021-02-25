Українська
$ 27,95
33,93
  1. Последние новости Украины

Ляшко рассказал, как себя чувствуют первые вакцинированные в Украине

25 февраля, 03:08

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Все вакцинированные 24 февраля медики продолжили работу

Врачи из Черкасс, Винницы и Чернигова, которые первыми в Украине получили прививки от COVID-19, чувствуют себя хорошо и продолжают работать.

Реклама

Об этом рассказал замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в Facebook.

Он сообщил, что созвонился с реаниматологом из Черкасс Евгением Горенко, врачем мобильной бригады из Винницы Людмилой Бойко и врачем ковидного отделения в Чернигове Игорем Кузиным.

"Поинтересовался состоянием после прививки – все чувствуют себя хорошо и продолжают дальше выполнять свою работу. К миссии быть первыми отнеслись, как к своему профессиональному долгу, ведь как никто понимают и ежедневно видят риски, связанные с болезнью", - написал главный санврач.

В тренде
Идите и сделайте прививку, и не говорите "со мной этого не случится"

24 февраля в Украине начался первый этап вакцинации, который затронет медиков, однако было принято решение, что делать прививку никого заставлять не будут.

Реклама

Напомним, первый получивший прививку от коронавируса анестезиолог Евгений Горенко рассказал сайту "Сегодня", что он сначала скептически отнесся к COVID-19, а потом ему стало страшно.

Мы также писали, что в Киевской области прививку от коронавируса первой получила врач из Броваров – заведующая взрослым инфекционным отделением в Броварской многопрофильной клинической больнице Татьяна Шульженко.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

вакцинация самочувствие коронавирус Виктор Ляшко
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Санкции в действии: закроются ли магазины
Санкции в действии: закроются ли магазины "Спортмастер", O'Stin и другиеЭкономика
В Украине дорожает валюта: официальный курс доллара и евро
В Украине дорожает валюта: официальный курс доллара и евроФинансы
Эксклюзивный прогноз погоды на весну: а весны-то почти не будет
Эксклюзивный прогноз погоды на весну: а весны-то почти не будетУкраина
Народный синоптик рассказал, каким будет март и когда из Украины уйдут холода
Народный синоптик рассказал, каким будет март и когда из Украины уйдут холодаУкраина
Рынок топлива: как санкции против Медведчука повлияют на цены на заправках
Рынок топлива: как санкции против Медведчука повлияют на цены на заправкахЭкономика
В Украине снова изменили ПДД: детей в машинах будут перевозить по-новому
В Украине снова изменили ПДД: детей в машинах будут перевозить по-новомуАвто

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять