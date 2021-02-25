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Ляшко розповів, як почуваються перші вакциновані в Україні

25 лютого, 03:08

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Усі вакциновані 24 лютого медики продовжили роботу

Лікарі з Черкас, Вінниці та Чернігова, які першими в Україні отримали щеплення від COVID-19, почуваються добре і продовжують працювати.

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Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко у Facebook.

Він повідомив, що зателефонував реаніматологу з Черкас Євгену Горенку, лікарю мобільної бригади з Вінниці Людмилі Бойко і лікарю ковідного відділення в Чернігові Ігореві Кузіну.

"Поцікавився станом після щеплення – усі почувають себе добре і продовжують далі виконувати свою роботу. До місії бути першими віднеслись, як до свого професійного обов’язку, адже як ніхто розуміють і щодня бачать ризики, пов’язані з хворобою", – написав головний санлікар.

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Перший вакцинований українець про COVID-19: Спочатку був скепсис, потім – страх

24 лютого в Україні розпочався перший етап вакцинації, який торкнеться медиків, проте було ухвалене рішення, що робити щеплення нікого змушувати не будуть.

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Нагадаємо, анестезіолог Євген Горенко, який першим отримав щеплення від коронавірусу, розповів сайту "Сьогодні", що він спочатку скептично поставився до COVID-19, а потім йому стало страшно.

Ми також писали, що в Київській області щеплення від коронавірусу першою отримала лікарка з Броварів – завідувачка дорослого інфекційного відділення Броварської багатопрофільної клінічної лікарні Тетяна Шульженко.

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

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вакцинація самопочуття коронавірус Віктор Ляшко
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