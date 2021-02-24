Перший вакцинований українець про COVID-19: Спочатку був скепсис, потім – страх

В Україні нарешті почалася вакцинація від COVID-19 і першим, хто отримав щеплення від небезпечної хвороби, став Євген Горенко – анестезіолог реанімаційного відділення Черкаської обласної лікарні. Спеціально для сайту "Сьогодні" лікар розповів, чому він спочатку скептично поставився до COVID-19, а потім йому стало страшно.

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Лікар працює з хворими з самісінького початку пандемії. До його відділення потрапляють хворі в украй тяжких станах, яким необхідний апарат штучної вентиляції легень. Це пацієнти з тяжкою дихальною недостатністю і, як правило, всі вони з супутніми хронічними захворюваннями.

Найважче було в квітні-травні 2020 року, каже лікар. Це перші місяці, коли не було досвіду роботи з хворими на COVID-19 і бракувало апаратів ШВЛ.

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"Я один з тих лікарів, які почали приймати перших ковідних хворих до реанімації. Спочатку у мене був певний скептицизм щодо всього, що відбувається. Але коли спостерігаєш за хворими перший місяць, другий ... а їх все більше і більше. І розумієш, що всі схеми лікування, які були – малодієві. І все набагато важче, тому що специфічного лікування від COVID-19 нема", – розповідає лікар.

Коли пацієнтів ставало дедалі більше, а потім захворів батько Євгена, то стало дійсно страшно.

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Євген Горенко. Фото: ck-oda.gov.ua

"Мій батько теж перехворів на COVID-19. Він також працює лікарем і, мабуть, підхопив інфекцію від одного з пацієнтів. Слава Богу, він переніс хворобу в середній формі. Кожен з нас розуміє, що вдома у нас батьки, дружини, діти, а ми лікарі, працюємо з хворими, можемо принести цю хворобу. А якщо батьки – це люди похилого віку, які входять до окремої групи ризику. Тому ми завжди після роботи з ковідними хворими проходимо певний період обсервації", – розповідає Євген.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, що 24 лютого в Україні розпочався перший етап вакцинації, який торкнеться медиків, проте було прийнято рішення, що робити щеплення нікого не змушуватимуть.

Більше читайте на сайті "Сьогодні" в статті: "Зробив і пішов працювати": лікар, який першим в Україні отримав вакцину від коронавірусу".

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