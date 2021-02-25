Вакцинація від COVID-19 в Україні: як себе почувають медики після щеплення

За перший день вакцинували більше 150 медиків препаратом Covishield

У столиці та шести областях України стартувала довгоочікувана вакцинація від COVID-19. Що кажуть лікарі про нову вакцину, і як себе почувають щеплені, дізнавався кореспондент "Сьогодні" Олексій Фалін.

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Євген – перший в Україні вакцинованийпрепаратом Covishield від AstraZeneca.

"Все добре. Висловлюючись нашою (медичною) мовою: стан стабільний, без негативної динаміки", – сказав анестезіолог реанімаційного відділення Черкаської обласної лікарні Євген Горенко.

Крім першопрохідника в Черкасах, вчора імунізували ще сотню медиків. Першою у Вінницькій області вакциновано Людмилу Бойко. Сімейна лікарка турбується за своє здоров'я. Всього у Вінницькій області поки дали згоду на щеплення чотири тисячі медиків. Це третина тих, хто працює у ковідніх лікарнях області.

"Больових відчуттів менше, та й в принципі на загальний стан ніяких скарг", – сказала вона.

Відео: Сьогодні

А ось у Київській області перша вакцинована – в Броварах. Тетяні Шульженко – 30, вона з першого дня пандемії на передовій, в інфекційному відділенні.

"Побула півгодини під наглядом лікаря. Все добре і зараз піду працювати далі з пацієнтами", – розповіла лікар.

30 тис. доз індійської вакцини направляються до Харкова. Там вже готові починати щеплення.

"Медпрацівники, як і всі інші, поки вирішують, якій вакцині вони віддають свою перевагу", – каже директор Департаменту охорони здоров'я Харківської ОДА Геннадій Бондарчук.

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Препарати інших виробників надійдуть в Україну найближчим часом.

"На сьогоднішній день в Україні зареєстровано дві вакцини, і найближчим часом будуть зареєстровані ще чотири вакцини. У березні очікуємо прибуття інших партій безпечних вакцин від інших виробників. Вакцини вистачить на всіх бажаючих отримати її за державною програмою", – запевняє прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 24 лютого в Україні стартувала вакцинація вакциною Covishield. У перший день, 24 лютого, щеплення отримали 159 осіб. Напередодні головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко розповідав, як себе почувають перші вакциновані в Україні.

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