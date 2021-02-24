Украина примет участие в испытаниях новой индийской вакцины – Степанов

Препарат будет выпускаться в форме назального спрея

Украина может принять участие в клинических испытаниях индийского спрея против коронавируса.

Реклама

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

"В ходе переговоров с компанией договорились о готовности участия в клинических испытаниях новой разработки, новой вакцины в форме назального спрея. Это новый продукт, компания сейчас начинает первую стадию клинических испытаний...", – заявил он.

Министр отметил, что индийская компания планирует завершить все испытания в сентябре-октябре.

"Если мы будем проводить часть клинических испытаний в Украине, то это нам даст приоритетный доступ к этой вакцине в случае доказательства эффективности", – добавил Степанов.

Реклама

Как сообщалось ранее, Украина получила первую партию вакцины CoviShield компании AstraZeneca в количестве 500 тыс. доз. Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко рассказал, когда начнется вакцинация.

Также мы рассмотрели самые главные мифы об индийской вакцине и пришли к выводу, что все они, мягко говоря, не соответствуют истине. Подробности читайте в материале "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама