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Украина примет участие в испытаниях новой индийской вакцины – Степанов

24 февраля, 10:09

Виталий Семченко Виталий Семченко

Препарат будет выпускаться в форме назального спрея

Украина может принять участие в клинических испытаниях индийского спрея против коронавируса.

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Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

"В ходе переговоров с компанией договорились о готовности участия в клинических испытаниях новой разработки, новой вакцины в форме назального спрея. Это новый продукт, компания сейчас начинает первую стадию клинических испытаний...", – заявил он.

Министр отметил, что индийская компания планирует завершить все испытания в сентябре-октябре.

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"Если мы будем проводить часть клинических испытаний в Украине, то это нам даст приоритетный доступ к этой вакцине в случае доказательства эффективности", – добавил Степанов.

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Как сообщалось ранее, Украина получила первую партию вакцины CoviShield компании AstraZeneca в количестве 500 тыс. доз. Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко рассказал, когда начнется вакцинация.

Также мы рассмотрели самые главные мифы об индийской вакцине и пришли к выводу, что все они, мягко говоря, не соответствуют истине. Подробности читайте в материале "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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вакцина испытания коронавирус Максим Степанов COVID-19
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