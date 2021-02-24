Україна візьме участь у випробуваннях нової індійської вакцини – Степанов

Україна може взяти участь у клінічних випробуваннях індійського спрею проти коронавірусної хвороби.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу.
"У ході переговорів з компанією домовилися про готовність участі в клінічних випробуваннях нової розробки, нової вакцини в формі назального спрею. Це новий продукт, компанія нині починає першу стадію клінічних випробувань..." – заявив він.
Міністр зазначив, що індійська компанія планує завершити всі випробування у вересні-жовтні.
"Якщо ми будемо проводити частину клінічних випробувань в Україні, то це нам дасть пріоритетний доступ до цієї вакцини в разі доведення ефективності", – додав Степанов.
Як ми повідомляли раніше, Україна отримала першу партію вакцини CoviShield компанії AstraZeneca в кількості 500 тис. доз. Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко розповів, коли почнеться вакцинація.
Також ми розглянули найголовніші міфи про індійську вакцину і дійшли висновку, що всі вони, м'яко кажучи, не відповідають істині. Подробиці читайте в матеріалі "Сьогодні".
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