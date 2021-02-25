В Україні стартувала вакцинація: всі подробиці, фото, відео

Партію з 500 тисяч доз індійської вакцини потрібно розвезти у регіони

Україна отримала перші 500 тисяч доз індійської вакцини Covishield, розробленої Oxford/AstraZeneca, після чого розпочалася кампанія з вакцинації медиків. Вона стане першим етапом імунізації населення від коронавірусної хвороби. Першим щеплення від небезпечної хвороби було зроблене лікарям Черкаської обласної лікарні, потім до процесу долучилися й інші обласні центри.

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25 лютого

12:17 В Одесу також прибула перша партія індійської вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (Covishield). Регіон отримав 25 900 доз препарату. Сьогодні щеплення від COVID-19 отримають близько 60 місцевих медиків.

10:33 У Києві розпочався процес вакцинації від коронавірусу препаратом Covishield, наданим Міністерством охорони здоров'я. Одним з перших отримав щеплення завідувач відділення Олександрівської клінічної лікарні Олексій Куценко.

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Олексій Куценко / Фото: Віталій Андронік, "Сьогодні"

10:14 Перший вантаж з препаратом CoviShield прибув на Закарпаття. У регіон надійшло 14,5 тис. доз вакцини, її відвантажили на спеціальний склад з відповідними умовами зберігання.

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09:50 У Полтавській області також розпочалася вакцинаціявід коронавірусної хвороби. Першим отримав щеплення від COVID-19 лікар-інфекціоніст Полтавської обласної клінічної інфекційної лікарні Роман Пономаренко.

Роман Пономаренко Фото: t.me/synegubov

08:57 У Харківську область доставили перші 30 400 доз вакцини CoviShield. Препарати надійшли на обласний аптечний склад, і ними насамперед зроблять щеплення медикам.

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24 лютого

20:42 Першою в Київській області щеплення від коронавірусу отримала лікарка, завідувачка дорослого інфекційного відділення у Броварській багатопрофільній клінічній лікарні Тетяна Шульженко.

16:03 Вакцина до Житомира надійшла на обласну базу медпостачання. Першою вакцинацію отримала бригада з 58 лікарів 2-ї комунальної лікарні міста.

15:15 Київ отримав від Міністерства охорони здоров'я перші 42 600 доз вакцини CoviShield. Першими щеплення отримають медичні працівники, списки яких уже верифіковані.

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13:28 Першим в Україні щеплення від COVID-19 отримав Євген Горенко – лікар-реаніматолог з Черкас, який працює у ковідному відділенні обласної лікарні.

Євген Горенко. Фото: ck-oda.gov.ua

12:23 Стало відомо, що препарат Covishield виготовляють на індійському заводі сироватки крові. Це один з найбільших виробників вакцин у світі. Саме він отримав ліцензію на виробництво шведсько-британського препарату AstraZeneca. Цю векторну вакцину виготовили з вірусу, яким заражаються шимпанзе – аденовірусу, – і частини гена коронавірусу.

12:07 Заступник мера Києва Володимир Бондаренко заявив, що на першому етапі вакцинації столиці потрібен мільйон доз препарату.

10:09 Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна може взяти участь у клінічних випробуванняхіндійського спрею проти коронавірусу.

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