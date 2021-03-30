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В Украине приняли закон о срочном призыве резервистов на войну

30 марта, 14:44

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

У военных будет возможность в течение суток призвать на службу резервистов

Верховная Рада приняла во втором чтении президентский законопроект № 3553 о введении в Украине нового вида воинской службы: государство сможет в сжатые сроки мобилизовать резервистов в случае эскалации военной обстановки.

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Что предполагает закон

  • Введение нового вида военной службы – военной службы по призыву лиц из числа резервистов в особый период, порядка его организации и проведения, обеспечения для мобилизованных гарантий социально-правовой защиты.
  • Создание на базе военкоматов соответствующих территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
  • Постепенный переход от принудительного к добровольному принципу комплектования.
  • Создается система подготовки резервистов и военнообязанных.
  • Усиливается уголовная и административная ответственность за уклонение от призыва, воинского учета и учебных сборов.

Резервистов смогут быстро отправить на фронт

Теперь у военных будет возможность в течение суток призвать на службу резервистов в особый период без объявления мобилизации.

"Законопроект касается внедрения нового вида службы, которая предусматривает контракты с резервистами оперативного резерва (в особый период. – Ред.) ... Этот инструмент позволит очень оперативно в течение суток, в случае обострения ситуации на фронте или нарушения границ государства, привлечь уже имеющийся резерв", – объяснял ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич.

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По его словам, в этот резерв войдет небольшая группа граждан, которые уже отслужили, имеют боевой опыт.

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За что могут наказать резервистов

За уклонения от призыва на военную службу по мобилизации на особый период, на службу по призыву резервистов в особый период будут сажать в тюрьму на срок от трех до пяти лет.

За нарушение правил воинского учета – штраф от 510 до 850 грн.

Напомним, еще в 2018 году в Генеральном штабе заявляли, что оперативный резерв первой очереди ВСУ составляет более 200 тыс. человек. Военные отмечали, что, согласно опросу, подавляющее большинство изъявило готовность прибыть в свои воинские части в случае открытой агрессии противника.

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Напломним, ранее руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии сайту "Сегодня" рассказывал, что в Украине мобилизационный резерв составляет до 2 млн человек. Только к обороне во время возможного наступления армии РФ могут быть привлечены до 400 тыс. человек, и этого хватит, чтобы отразить нападение.

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Верховная Рада призыв закон резервисты военная служба

Источник: Сегодня

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