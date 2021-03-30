В Украине приняли закон о срочном призыве резервистов на войну

У военных будет возможность в течение суток призвать на службу резервистов

Верховная Рада приняла во втором чтении президентский законопроект № 3553 о введении в Украине нового вида воинской службы: государство сможет в сжатые сроки мобилизовать резервистов в случае эскалации военной обстановки.

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Что предполагает закон

Введение нового вида военной службы – военной службы по призыву лиц из числа резервистов в особый период, порядка его организации и проведения, обеспечения для мобилизованных гарантий социально-правовой защиты.

Создание на базе военкоматов соответствующих территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Постепенный переход от принудительного к добровольному принципу комплектования.

Создается система подготовки резервистов и военнообязанных.

Усиливается уголовная и административная ответственность за уклонение от призыва, воинского учета и учебных сборов.

Резервистов смогут быстро отправить на фронт

Теперь у военных будет возможность в течение суток призвать на службу резервистов в особый период без объявления мобилизации.

"Законопроект касается внедрения нового вида службы, которая предусматривает контракты с резервистами оперативного резерва (в особый период. – Ред.) ... Этот инструмент позволит очень оперативно в течение суток, в случае обострения ситуации на фронте или нарушения границ государства, привлечь уже имеющийся резерв", – объяснял ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич.

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По его словам, в этот резерв войдет небольшая группа граждан, которые уже отслужили, имеют боевой опыт.

За что могут наказать резервистов

За уклонения от призыва на военную службу по мобилизации на особый период, на службу по призыву резервистов в особый период будут сажать в тюрьму на срок от трех до пяти лет.

За нарушение правил воинского учета – штраф от 510 до 850 грн.

Напомним, еще в 2018 году в Генеральном штабе заявляли, что оперативный резерв первой очереди ВСУ составляет более 200 тыс. человек. Военные отмечали, что, согласно опросу, подавляющее большинство изъявило готовность прибыть в свои воинские части в случае открытой агрессии противника.

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Напломним, ранее руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии сайту "Сегодня" рассказывал, что в Украине мобилизационный резерв составляет до 2 млн человек. Только к обороне во время возможного наступления армии РФ могут быть привлечены до 400 тыс. человек, и этого хватит, чтобы отразить нападение.

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