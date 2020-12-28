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В Украине продолжает снижаться количество новых заразившихся COVID-19

28 декабря, 08:08

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

За сутки снова выздоровело больше людей, чем заболело

В Украине за последние сутки выявили 4 385 новых случаев инфицирования коронавирусом.

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Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 1 030 374 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 75 украинцев (всего – 17 395). Вылечить удалось 665 729 инфицированных (7 191 – за последние сутки).

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Ранее мы сообщали, что главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что на сегодня в рамках борьбы с коронавирусом в Украине более 70% койко-мест в больницах обеспечено кислородом. Он нужен для пациентов с дыхательной недостаточностью.

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Также напомним, Украина вышла на плато заболеваемости COVID-19. О половине смертей от коронавируса становится известно в первые три дня. Данные о 27% смертей имеют задержку больше одной недели, около 19% – более двух недель, а около 9% – больше месяца.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заверил, что украинский рынок будет открыт для платной вакцинации против коронавируса. Он уверен, что блокировать платную вакцинацию было бы неправильно.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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