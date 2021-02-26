В Украине провели четыре трансплантации от одного человека за ночь

В Украине от одного донора провели пересадку сразу четырех органов – сердца, печени и двух почек.

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Об этом сообщили в Национальном институте хирургии и трансплантологии имени А. А. Шалимова, хирурги которого совместно с коллегами из Ковельского горрайонного территориального медицинского объединения и проводили операции.

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Врачей для трансплантации сердца и почек оперативно доставили из Киева в Ковель. В этом были задействованы Национальная полиция, Госслужба по чрезвычайным ситуациям и даже авиация.

"Благодарность и уважение донору и его семье в шаге милосердия, благодаря которому четыре человека получили шанс на новую жизнь", – отметили в институте Шалимова, отметив также высокий профессионализм своих ковельских коллег.

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Как сообщает BBC, донором стала 44-летняя женщина, которая скончалась вследствие инсульта. Одну ее почку пересадили 24-летней женщине из Волынской области, вторую – 52-летнему мужчине из Бердичева, а сердце – мужчине из Волынской области, у которого из-за тяжелой сердце сердце не могло перекачивать кровь.

Напомним, ранее на этой неделе Кабмин одобрил постановление Министерства здравоохранения, которое создает в Украине цивилизованные условия для проведения сложных операций по трансплантации.

А в декабре министр здравоохранения Максим Степанов назвал своей целью обеспечить в стране трансплантационную независимость в течение ближайших трех лет.

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