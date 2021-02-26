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В Україні провели чотири трансплантації від однієї людини за ніч

26 лютого, 21:54

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Донором стала 44-річна жінка, яка померла через інсульт

В Україні від одного донора провели пересадку одразу чотирьох органів – серця, печінки і двох нирок.

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Про це повідомили в Національному інституті хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова, хірурги якого спільно з колегами з Ковельського міськрайонного територіального медичного об'єднання й проводили операції.

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Лікарів для трансплантації серця і нирок оперативно доставили з Києва до Ковеля. До цього були залучені Національна поліція, Держслужба з надзвичайних ситуацій і навіть авіація.

"Вдячність та шана донору та її родині за крок милосердя завдяки якому чотири людини отримали шанс на нове життя", – зазначили в інституті Шалімова, зазначивши також високий професіоналізм своїх ковельських колег.

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Як повідомляє BBC, донором стала 44-річна жінка, яка померла внаслідок інсульту. Одну її нирку пересадили 24-річній жінці з Волинської області, другу – 52-річному чоловікові з Бердичева, а серце – чоловікові з Волинської області, у якого через важку хворобу серце не могло перекачувати кров.

Нагадаємо, раніше цього самого тижня Кабмін схвалив постанову Міністерства охорони здоров'я, яка створює в Україні цивілізовані умови для проведення складних операцій із трансплантації.

А в грудні міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав своєю метою забезпечити в країні трансплантаційну незалежність протягом найближчих трьох років.

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