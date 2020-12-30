В Украине рекорд по выздоровевшим от COVID-19: онлайн-брифинг Минздрава

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг о ситуации с коронавирусом в Украине.
Как стало известно, по состоянию на утро 30 декабря в Украине подтвердили 7986 новых случаев заражения коронавирусом (1 045 348 с начала эпидемии). За вторник умерли 243 украинца (18 324 с начала эпидемии), а выздоровели 16 355 человек (698 190 с начала эпидемии).
Отметим, что в Украине очередная неделя показывает позитивную динамику в преодолении эпидемии – количество выздоровевших превышает количество новых заразившихся. Однако больницы все так же стабильно заполнены пациентами, а показатели смертности от осложнений держатся преимущественно высокие. Читайте подробнее о ситуации с коронавирусом за прошлую неделю.
Тем временем мы узнавали, что известно на данный момент о вакцине AstraZeneca, которую может получить Украина уже в следующем году.
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