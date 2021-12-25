"Прощаем все обиды и верим в завтра". Украинцев поздравляют с Рождеством по Григорианскому календарю

В первые века нашей эры не было точной даты празднования Рождества Христова

Рождество - один из самых больших и торжественных христианских праздников / Фото: Коллаж: Сегодня

Католическое Рождество отмечается 25 декабря во многих странах мира. С 2017 года Украина официально празднует Рождество Христово дважды – 25 декабря и 7 января.

Сайт "Сегодня" сделал подборку поздравлений с праздником от украинских политиков.

Реклама

В частности, сегодня празднуют православные в Болгарии, Греции, Румынии, Кипре, прихожане Албанской и Финляндской православных церквей, а также Православная церковь Чешских земель и Словакии. Отмечают в этот день Рождество Христово и три древних патриархата – Константинополь, Александрия и Антиохия.

Рождество Христово 25 декабря празднуют не только католики, но и православные, лютеране и другие протестантские конфессии.

Как поздравляют политики

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Рождество Христово является символом лучших человеческих добродетелей – любви, доброты и милосердия.

Реклама

"В эти дни мы забываем обо всем плохом, прощаем друг другу обиды, верим в завтра, которое наполнено согласием, гармонией и миром", – скзаал президент.

Он добавил, что нужно беречь это невероятное чувство единения, которое властвует в наших семьях, в наших сердцах.

Он пожелал всем крепкого здоровья, большого достатка и счастливого Рождества.

Реклама

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк сказал, что новогодние праздники – время самых смелых надежд и мечтаний. Даже в непростые времена.

"Поздравляю наших воинов. Да хранит вас Божья Троица. Поздравляю наш украинский Крым и украинцев на нашем оккупированном Донбассе. Придет время, и мы будем вместе праздновать Рождество и Новый год в независимой, соборной, единой Украине. Поздравляю наших западных союзников, нашу диаспору, волонтеров и всех людей доброй воли, которые сегодня помогают Украине быть сильной и объединенной", – сказал Яценюк.

Он пожелал украинцам мира и здоровья.

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков написал, что начинается волшебная пора зимних праздников – когда родные и близкие собираются вместе и наши дома наполняются светом и теплом.

"Я поздравляю украинцев, которые сегодня празднуют Рождество Христово! В этот светлый день я хочу пожелать каждому из вас крепкого здоровья, мира, благополучия и взаимоподдержки. Пусть у жизни будет больше поводов для радости, а рядом всегда будут самые родные люди! С праздником!" - написал Разумков.

Народный депутат, глава Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий тоже поздравил с праздником.

"Поздравляю с Рождеством всех, кто отмечает этот светлый праздник по Григорианскому календарю! Пусть в ваших семьях царит мир и согласие, а сердца будут наполнены любовью и верой в лучшее! Крепкого вам здоровья, изобилия и мирного неба!" – написал Радуцкий.

Народный депутат Алексей Гончаренко пожелал мира и согласия.

"Желаю мира и согласия. Пусть счастье озарит ваши семьи. Христос родился!" – написал нардеп.

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук также поздравил украинцев с Рождеством.

"Это особенное мгновение, которое хочется разделить с самыми дорогими людьми. Обнимите их, прижмите крепко к сердцу, будьте щедрыми на теплые слова, зажгите искрой в сердце любовь. Пусть ангел всегда оберегает тех, кто рядом с нами. Тех, с кем собираемся за рождественским столом. Тех, ради кого мы живем. Пусть счастье в дом приходит без приглашения, а еще лучше поселится в нем навсегда. Ужины вкусной, коляды громкой!" – написал Стефанчук.

Ранее мы писали: