В Украине скорым приходят "письма счастья": в МДВ разъяснили за штрафы

Автомобили скорой помощи имеют право, выполняя неотложную служебную задачу, превышать скорость при условии включения маячка

В Украине штрафуют кареты скорой помощи. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине активно распространяется информация о том, что полиция штрафует кареты скорой помощи за превышение скорости. Как оказалось, система видеофиксации работает автоматически.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

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Как рассказали в ведомстве, система работает автоматически: то есть в случае совершения правонарушения оно также автоматически фиксируется. Отмечается, что у патрульной полиции нет никаких списков исключений, кроме т/з со специализированной регистрацией и ДОУ.

Кроме того, автомобили скорой помощи имеют право, выполняя неотложную служебную задачу, превышать скорость при условии включения маячка.

Также если автомобиль скорой помощи фиксируется камерой автоматической фиксации, однако движется с включенными маячками, то материалы на это не составляют.

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Но бывает, что это незаметно на фото или инспектор не определил это визуально. Тогда руководитель юридического лица, на которое зарегистрировано транспортное средство, может обратиться с заявлением об обжаловании такого постановления и такое постановление будет отменено.

"Сейчас у нас есть 49 отмененных постановлений. 29 раз к нам обратились от учреждений СМП, а другие мы обнаружили самостоятельно", – сообщили в пресс-службе.

К слову, на данный момент инициированы изменения в приказ МВД о введении государственных номерных знаков специально для карет скорой помощи. Это позволит совсем свести на нет такие случаи.

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