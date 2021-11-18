Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Анатомия "Вагнергейта" 💸 Тысяча Зеленского 🇪🇺 Беларусь - ЕС: кризис с мигрантами Отбор на ЧМ-2022 Отбор на ЧМ-2022
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

В Украине скорым приходят "письма счастья": в МДВ разъяснили за штрафы

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
18 ноября, 09:56
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Автомобили скорой помощи имеют право, выполняя неотложную служебную задачу, превышать скорость при условии включения маячка
В Украине штрафуют кареты скорой помощи. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине штрафуют кареты скорой помощи. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине активно распространяется информация о том, что полиция штрафует кареты скорой помощи за превышение скорости. Как оказалось, система видеофиксации работает автоматически.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

Реклама

Подробности

Как рассказали в ведомстве, система работает автоматически: то есть в случае совершения правонарушения оно также автоматически фиксируется. Отмечается, что у патрульной полиции нет никаких списков исключений, кроме т/з со специализированной регистрацией и ДОУ.

Кроме того, автомобили скорой помощи имеют право, выполняя неотложную служебную задачу, превышать скорость при условии включения маячка.

Также если автомобиль скорой помощи фиксируется камерой автоматической фиксации, однако движется с включенными маячками, то материалы на это не составляют.

Реклама

Но бывает, что это незаметно на фото или инспектор не определил это визуально. Тогда руководитель юридического лица, на которое зарегистрировано транспортное средство, может обратиться с заявлением об обжаловании такого постановления и такое постановление будет отменено.

"Сейчас у нас есть 49 отмененных постановлений. 29 раз к нам обратились от учреждений СМП, а другие мы обнаружили самостоятельно", – сообщили в пресс-службе.

К слову, на данный момент инициированы изменения в приказ МВД о введении государственных номерных знаков специально для карет скорой помощи. Это позволит совсем свести на нет такие случаи.

Реклама

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Перспективы карантина
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий обозреватель Сегодня

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня

Смотрите! Жители Харькова встретили восхитительный закат

Подробнее
Stop Fake
COVID-вакцина помогает и при гриппе?
Узнать правду
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Реальная мистика 🎃
Дневник независимости 🇺🇦

18 ноября 1991. Уже две недели продолжается забастовка судей Ивано-Франковска. Прекратилось слушание уголовных, гражданских, административных дел...

Погрузиться в тот день
Короновирус за неделю

128 489

заболело за неделю в Украине

-14%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.51

Российский рубль (₽)

0.3654

Евро (€)

30

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять