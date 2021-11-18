В Україні "швидким" приходять "листи щастя": у МДВ роз'яснили за штрафи

Автомобілі швидкої допомоги мають право, виконуючи невідкладне службове завдання, перевищувати швидкість за умови включення маячка

В Україні штрафують карети швидкої допомоги. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні активно поширюється інформація про те, що поліція штрафує карети швидкої допомоги за перевищення швидкості. Як виявилося, система відеофіксації працює автоматично.

Про це повідомили у пресслужбі МВС України.

Реклама

Подробиці

Як розповіли у відомстві, система працює автоматично: тобто у разі вчинення правопорушення вона також автоматично фіксується. Зазначається, що у патрульної поліції немає жодних списків "виключень", окрім т/з зі спеціалізованою реєстрацією та ДНЗ.

Крім того, автомобілі швидкої допомоги мають право, виконуючи невідкладне службове завдання, перевищувати швидкість за умови включення маячка.

Також якщо автомобіль швидкої допомоги фіксується камерою автоматичної фіксації, проте рухається з включеними маячками, матеріали на це не складають.

Реклама

Але буває, що це непомітно на фото, чи інспектор не визначив це візуально. Тоді керівник юридичної особи, на яку зареєстровано транспортний засіб, може звернутись із заявою щодо оскарження такої постанови і така постанова буде скасована.

"Наразі ми маємо 49 скасованих постанов. 29 раз до нас звернулись від установ ШМД, а інші — ми виявили самостійно", – повідомили у пресслужбі.

До речі, вже ініційовано зміни до наказу МВС щодо запровадження державних номерних знаків спеціально для карет швидкої допомоги. Це дозволить зовсім звести нанівець такі випадки.

Реклама

Раніше ми писали: