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В Украине "сорвали" самый большой лотерейный джекпот в истории

7 марта, 20:29

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Имя победителя не разглашается

В Украине онлайн-игрок выиграл самый большой за всю историю существования украинской государственной тиражной лотереи джекпот – 33 млн 32 тысячи 20 грн.

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Об этом говорится на сайте Украинской национальной лотереи.

"Невероятно повезло онлайн-игроку Украинской национальной Лотереи. Он выиграл самый большой джекпот Украины – 33 млн 32 тысячи гривен!", – сообщили в УНЛ.

Джекпот был "сорван" игроком, который купил 1 билет на 6 комбинаций и на 5 тиражей подряд. Денежный приз игрок получит за все 6 угаданных номеров в одной комбинации, а также получит еще 20 гривен за 2 угаданных номера.

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"Лототрон в 2078 тиражей выбрал "05 19 24 34 38 46". Эти числа полностью совпали с одной из комбинаций игрока и принесли очень большой выигрыш!", - отметили в УНЛ.

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Отметим, в Украине действуют налоги на лотерейные выигрыши. Так, победителю нужно будет заплатить почти 6,5 миллионов гривен, чтобы получить почти 26,6 миллиона гривен.

Ранее мы писали, что гражданин Мичигана купил билет с выигрышной комбинацией номеров одного из крупнейших джекпотов лотереи Mega Millions. Счастливчик получил $1 млрд.

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билет выигрыш джекпот УНЛ
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