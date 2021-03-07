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В Україні "зірвали" найбільший лотерейний джекпот в історії

7 березня, 20:29

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Ім'я переможця не розголошується

В Україні онлайн-гравець виграв найбільший за всю історію існування української державної тиражної лотереї джекпот – 33 млн 32 тисячі 20 грн.

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Про це йдеться на сайті Української національної лотереї.

"Неймовірно пощастило онлайн-гравцеві Української національної Лотереї. Він виграв найбільший джекпот України – 33 млн 32 тисячі гривень!", – повідомили в УНЛ.

Джекпот був "зірваний" гравцем, який купив 1 квиток на 6 комбінацій і на 5 тиражів поспіль. Грошовий приз гравець отримає за всі 6 вгаданих номерів в одній комбінації, а також отримає ще 20 гривень за 2 вгаданих номери.

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"Лототрон в 2078 тиражів вибрав "05 19 24 34 38 46". Ці числа повністю збіглися з однією з комбінацій гравця і принесли дуже великий виграш!", – відзначили в УНЛ.

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Відзначимо, в Україні діють податки на лотерейні виграші. Так, переможцю потрібно буде заплатити майже 6,5 мільйонів гривень, щоб отримати майже 26,6 мільйона гривень.

Раніше ми писали, що громадянин Мічигану купив квиток з виграшною комбінацією номерів одного з найбільших джек-потів лотереї Mega Millions. Щасливчик отримав $1 млрд.

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