В Украине три области оказались в шаге от красной зоны: список

Вскоре в Украине красная зона карантина может расшириться. Попасть в нее рискуют Волынская, Харьковская и Тернопольская области.
Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко на брифинге в среду, 3 ноября.
Красная зона в Украине может увеличиться
По словам Ляшко, на сегодняшний день в красной зоне карантина находятся 16 областей.
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"В зоне риска Волынская, Харьковская и Тернопольская области", – заявил глава Минздрава.
Какие области входят в красную зону
- Днепропетровская
- Донецкая
- Житомирская
- Запорожская
- Ивано-Франковская
- Киевская
- Луганская
- Львовская
- Николаевская
- Одесская
- Ровенская
- Сумская
- Херсонская
- Хмельницкая
- Черниговская
С 1 ноября к красной зоне причислен также Киев.
Какие области входят в оранжевую зону
- Винницкая
- Волынская
- Полтавская
- Тернопольская
- Харьковская
- Черкасская
- Черновицкая
Какие области входят в желтую зону
- Кировоградская
- Закарпатская
Статистика коронавируса на сегодняшний день
За прошлые сутки, 2 ноября, в Украине зафиксировали 23 393 новых случая COVID-19, а за последнюю неделю – более 150 тысяч.
Всего инфекцию подтвердили у 2 979 086 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 720 жителей Украины (всего – 69 447). Вылечить удалось 2 466 674 инфицированных (11 937 – за последние сутки).
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