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В Украине участились смертельные ДТП с подростками за рулем. Вспоминаем самые ужасные

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
15 декабря, 07:02
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Подростки без прав "гоняют" по городам на бешеной скорости, не думая о пешеходах и других участниках дорожного движения
Несовершеннолетние попадают в ДТП, в результате которых травмируются люди или даже гибнут/Коллаж: "Сегодня"
Несовершеннолетние попадают в ДТП, в результате которых травмируются люди или даже гибнут/Коллаж: "Сегодня"

В последнее время в Украине увеличилось дорожно-транспортных происшествий, виновниками которых являются несовершеннолетние. В результате аварий люди в тяжелых состояниях попадали в больницы, а некоторые погибали на месте ДТП. Вспоминаем самые резонансные аварии, которые произошли недавно.

Смертельная авария в Харькове

26 октября в Харькове 16-летний мажор Николай Харьковский устроил смертельное ДТП. Парень на элитной иномарке Infiniti пытался проскочить перекресток с оживленным движением, и на бешеной скорости столкнулся с другой машиной. Он ехал на красный свет светофора. Один человек погиб. Еще трое — пострадали. Сам виновник ДТП отделался легкими травмами. Впоследствии парня задержали правоохранители. Он неоднократно отказывался сдавать анализы на экспертизу, которая должна была выяснить, употреблял ли он в день ДТП наркотические средства.

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Мера пресечения виновнику аварии

28 октября Николаю Харьковскому избрали меру пресечения — арест на 60 суток без внесения залога. Парню грозит до 8 лет заключения.

Подросток спровоцировал ДТП, в результате которого погиб человек/Фото: Telegram-канал "Харьков 1654"
Подросток спровоцировал ДТП, в результате которого погиб человек/Фото: Telegram-канал "Харьков 1654"

Водитель автомобиля Infiniti, который устроил ДТП — Николай Харьковский/Фото: Telegram-канал "Харьков 1654"
Водитель автомобиля Infiniti, который устроил ДТП — Николай Харьковский/Фото: Telegram-канал "Харьков 1654"

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Смертельная авария под Львовом

8 ноября в селе Рясное-Русское Львовской области 14-летний мотоциклист сбил насмерть пенсионера. Мужчине было 63 года. Авария произошла в 22: 00. 14-летний местный житель ехал с пассажиром на мотоцикле Х-Road 200 и наехал на местного жителя, который двигался на велосипеде. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Водитель мотоцикла и его пассажир, 17-летний львовянин, получили телесные повреждения. Их госпитализировали.

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Что грозит виновнику?

Полицейские открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины

Мужчина скончался на месте ДТП/Фото: Национальная полиция, коллаж: "Сегодня"
Мужчина скончался на месте ДТП/Фото: Национальная полиция, коллаж: "Сегодня"

Жуткая авария в Луцке

12 декабря в Луцке произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие. Подросток на отцовском автомобиле въехал в толпу. Кроме него, в салоне транспортного средства были его друзья — тоже несовершеннолетние.

16-летний водитель автомобиля Renault Megane, убегая от патрульных, совершил наезд на 5 пешеходов. Люди пересекали проезжую часть на регулируемом пешеходном переходе на зеленый сигнал светофора. Пешеходов с травмами различной степени тяжести доставили в больницы города. За рулем подросток снимал видео погони полицейских, которое впоследствии еще и успел выложить в соцсети.

Мера пресечения виновнику

Правоохранители задержали несовершеннолетнего виновника ДТП. Впоследствии суд избрал ему меру пресечения — домашний арест. Парню грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Водитель на скорости снимал погоню от полицейских и не заметил сигнал светофора/Коллаж: "Сегодня"
Водитель на скорости снимал погоню от полицейских и не заметил сигнал светофора/Коллаж: "Сегодня"

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34%;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

  • столкновения;
  • наезд на стоящий автомобиль;
  • наезд на препятствие;
  • наезд на пешехода;
  • съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

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