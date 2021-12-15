В Украине участились смертельные ДТП с подростками за рулем. Вспоминаем самые ужасные

В последнее время в Украине увеличилось дорожно-транспортных происшествий, виновниками которых являются несовершеннолетние. В результате аварий люди в тяжелых состояниях попадали в больницы, а некоторые погибали на месте ДТП. Вспоминаем самые резонансные аварии, которые произошли недавно.
Смертельная авария в Харькове
26 октября в Харькове 16-летний мажор Николай Харьковский устроил смертельное ДТП. Парень на элитной иномарке Infiniti пытался проскочить перекресток с оживленным движением, и на бешеной скорости столкнулся с другой машиной. Он ехал на красный свет светофора. Один человек погиб. Еще трое — пострадали. Сам виновник ДТП отделался легкими травмами. Впоследствии парня задержали правоохранители. Он неоднократно отказывался сдавать анализы на экспертизу, которая должна была выяснить, употреблял ли он в день ДТП наркотические средства.
Мера пресечения виновнику аварии
28 октября Николаю Харьковскому избрали меру пресечения — арест на 60 суток без внесения залога. Парню грозит до 8 лет заключения.
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Смертельная авария под Львовом
8 ноября в селе Рясное-Русское Львовской области 14-летний мотоциклист сбил насмерть пенсионера. Мужчине было 63 года. Авария произошла в 22: 00. 14-летний местный житель ехал с пассажиром на мотоцикле Х-Road 200 и наехал на местного жителя, который двигался на велосипеде. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Водитель мотоцикла и его пассажир, 17-летний львовянин, получили телесные повреждения. Их госпитализировали.
Что грозит виновнику?
Полицейские открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины
Жуткая авария в Луцке
12 декабря в Луцке произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие. Подросток на отцовском автомобиле въехал в толпу. Кроме него, в салоне транспортного средства были его друзья — тоже несовершеннолетние.
16-летний водитель автомобиля Renault Megane, убегая от патрульных, совершил наезд на 5 пешеходов. Люди пересекали проезжую часть на регулируемом пешеходном переходе на зеленый сигнал светофора. Пешеходов с травмами различной степени тяжести доставили в больницы города. За рулем подросток снимал видео погони полицейских, которое впоследствии еще и успел выложить в соцсети.
Мера пресечения виновнику
Правоохранители задержали несовершеннолетнего виновника ДТП. Впоследствии суд избрал ему меру пресечения — домашний арест. Парню грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34%;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Кроме того, названы основные виды ДТП:
- столкновения;
- наезд на стоящий автомобиль;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.
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