В Украине ударят заморозки: когда ждать зимний холод

Традиционно перед Пасхой погода портится, но чтоб аж до минусовой температуры – это уже слишком

В Украине уже в пятницу резко похолодает, а заморозки придут на выходных, будет доходить до 3 градусов мороза. А вот днем в среднем будет 9-12 градусов. Эти температурные качели разбавят дожди с грозами.

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Об этом свидетельствуют карты Укргидрометцентра.

В пятницу, 23 апреля, в центральных, северных и западных областях похолодает до 9-12 градусов, на юге и востоке все еще будет тепло, до +18. Даже ночью еще будет плюсовая температура. Практически везде дожди.

В субботу, 24 апреля, на западе, севере и в центре ночью заморозки от 0 до 3 градусов ниже нуля. Днем в районе 10 тепла, на юге до +15. Дожди пройдут на севере, в Киеве, частично на западе и востоке.

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На Вербное воскресенье, 25 апреля, температура будет такой же, как и в субботу – ночью заморозки. Вот только дождей вообще не ожидается.

В понедельник, 26 марта, заморозки продолжатся и вернутся дожди в центральные и северные области, в том числе и в Киев. А в Волынской, Ровенской и Житомирской областях даже может пойти мокрый снег. Немного похолодает днем, до 7-9 тепла, но на юге и востоке все те же +15.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях Карпаты замело снегом.

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