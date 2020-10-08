В Украине усиливается эпидемия, почти 100 смертей за сутки: онлайн-брифинг Минздрава

В последние дни были и позитивные новости – много людей выздоравливает

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг относительно эпидемиологической ситуации в стране. Он сообщит свежие данные по коронавирусу.

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Как стало известно, по состоянию на утро 8 октября в Украине подтвердили 5357 новых случаев заражения коронавирусом (244 734 с начала эпидемии). Летально за последние сутки болезнь закончилась для 93 украинцев (4690 с начала эпидемии). За среду выздоровели 2263 человека (108 233 с начала эпидемии).

На сегодняшний день Киев, Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области не готовы к смягчению карантина. В этих регионах превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней, который не должен превышать 40 человек. Так, в Украине с 5 октября начала действовать обновленная карантинная карта Украины.

В Украине число зараженных уже приближается к 250 тысячам. Каждый день в стране выявляют до 4000-4500 новых больных. Врачи уверены, что статистика будет только увеличиваться. В то же время главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что в Украине нет волны коронавируса.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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