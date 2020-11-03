В Украине в ближайшее время начнут использовать новые тесты на коронавирус

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что уже через пару недель в Украине начнут использовать новые экспресс-тесты на антиген, а к концу осени планируется выйти на показатель в 100 тысяч тестирований в сутки.

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Об этом он сказал во время выступления в Верховной Раде, передает УНИАН.

Он напомнил, что уже проголосовано и принято соответствующее постановление о закупке быстрых тестов на антиген.

"Эта вещь используется во всем мире. И, в том числе, используется для скрининга. И в ближайшее время, я думаю за пару недель, мы уже начнем именно использование этих быстрых тестов. На сегодняшний день уже выделено порядка миллиарда гривен на закупку этих тестов", – сказал Степанов.

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Министр отметил, что ИФА-тесты на антиген очень хорошо прошли испытания в украинских лабораториях и теперь планируется существенное увеличение количества тестирований.

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"Я думаю, что таким образом мы точно доведем до 100 тысяч тестирований в сутки. Пытаемся это сделать в течение месяца, чтобы мы вышли на такие цифры", – подчеркнул глава Минздрава.

Как сообщали новости "Сегодня", в Германии разработали самый быстрый в мире тест на коронавирус. Получить готовый результат можно непосредственно на месте проведения тестирования.

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