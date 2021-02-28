Українська
$ 27,93
34,15
  1. Последние новости Украины

В Украине вводят единый электронный билет для всего транспорта

28 февраля, 09:07

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

Пилотный проект стартовал в Киеве

В Украине вводят единый электронный билет. Воспользоваться им можно будет во всех видах общественного транспорта, говорится в новостях "Сегодня".

Реклама

В частности, он будет действовать в автобусах, метро и на железной дороге. Это позволит экономить время и деньги пассажиров. Им не придется ждать в очередях, чтобы оплатить проезд. Такой пилотный проект уже работает в столице, вскоре похожие введут в Мариуполе и Львове. С июня будут приобщать и другие города.

Читайте также: Подорожание проезда в маршрутках Киевской области: где еще подняли цены

Технология должна связать все государство. Разработку уже завершили, сообщили в Министерстве инфраструктуры. Введение электронных билетов позволит перевозчикам и местной власти видеть реальное количество пассажиров, в том числе льготников, и соответственно корректировать графики движения транспорта и расположение остановок.

"Можно будет контролировать перевозки, планировать поездки и лучше подстроить все транспорты. Будет понятно, какая доля приезжих использует общественный транспорт, какие виды общественного транспорта, в какие точки едет. Соответственно оптимизировать расположение их станций, точек пересадки, возможно подвести дополнительные маршруты и т.д.", – объясняет эксперт по городскому транспорту и мобильности Игорь Могила.

Напомним, до 8 марта пассажиры с билетами в или из Ивано-Франковска смогут ехать по графику включительно.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

метро билет поезда проезд автобусы общественный транспорт
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Прогноз погоды на март – синоптики предупредили, что скоро морозы вернутся
Прогноз погоды на март – синоптики предупредили, что скоро морозы вернутсяУкраина
Народный синоптик рассказал, когда зима совсем отступит из Украины
Народный синоптик рассказал, когда зима совсем отступит из УкраиныУкраина
Что изменится с 1 марта: пенсии, кредиты, цены на проезд
Что изменится с 1 марта: пенсии, кредиты, цены на проездЭкономика
В Украине выбрасывают
В Украине выбрасывают "излишки" вакцины от ковида – почему это происходитУкраина
"Побочки" от вакцины: какие симптомы проявились у медиков после прививки от COVID-19Украина
Доллар в Украине подорожал, евро откатился после резкого роста: курс валют
Доллар в Украине подорожал, евро откатился после резкого роста: курс валютФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять