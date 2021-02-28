В Україні запроваджують єдиний електронний квиток для всього транспорту

В Україні запроваджують єдиний електронний квиток. Скористатися ним можна буде в усіх видах громадського транспорту, йдеться у новинах "Сьогодні".

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Зокрема, він діятиме в автобусах, метро та на залізниці. Це дозволить економити час та гроші пасажирів. Їм не доведеться чекати у чергах, щоб оплатити проїзд. Такий пілотний проєкт уже працює у столиці, невдовзі схожі запровадять у Маріуполі та Львові. Із червня долучатимуть і інші міста.

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Технологія має пов'язати усю державу. Розробку вже завершили, повідомили у Міністерстві інфраструктури. Запровадження електронних квитків дозволить перевізникам та місцевій владі бачити реальну кількість пасажирів, зокрема й пільговиків, і відповідно коригувати графіки руху транспорту і розташування зупинок.

"Можна буде контролювати перевезення, планувати поїздки і краще підлаштувати всі транспорти. Буде зрозуміло, яка частка приїжджих використовує громадський транспорт, які види громадського транспорту, в які точки їде. Відповідно оптимізувати розташування їхніх станцій, точок пересадки, можливо підвести додаткові маршрути і так далі", – пояснює експерт із міського транспорту та мобільності Ігор Могила.

Нагадаємо, до 8 березня пасажири з квитками в або з Івано-Франківська зможуть їхати за графіком включно.

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