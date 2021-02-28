Русский
$ 27,93
34,15
  1. Новини України

В Україні запроваджують єдиний електронний квиток для всього транспорту

28 лютого, 09:07

Світлана Москаленко Світлана Москаленко

Пілотний проєкт стартував у Києві

В Україні запроваджують єдиний електронний квиток. Скористатися ним можна буде в усіх видах громадського транспорту, йдеться у новинах "Сьогодні".

Реклама

Зокрема, він діятиме в автобусах, метро та на залізниці. Це дозволить економити час та гроші пасажирів. Їм не доведеться чекати у чергах, щоб оплатити проїзд. Такий пілотний проєкт уже працює у столиці, невдовзі схожі запровадять у Маріуполі та Львові. Із червня долучатимуть і інші міста.

Читайте також: Подорожчання проїзду в маршрутках Київської області: де ще підняли ціни

Технологія має пов'язати усю державу. Розробку вже завершили, повідомили у Міністерстві інфраструктури. Запровадження електронних квитків дозволить перевізникам та місцевій владі бачити реальну кількість пасажирів, зокрема й пільговиків, і відповідно коригувати графіки руху транспорту і розташування зупинок.

"Можна буде контролювати перевезення, планувати поїздки і краще підлаштувати всі транспорти. Буде зрозуміло, яка частка приїжджих використовує громадський транспорт, які види громадського транспорту, в які точки їде. Відповідно оптимізувати розташування їхніх станцій, точок пересадки, можливо підвести додаткові маршрути і так далі", – пояснює експерт із міського транспорту та мобільності Ігор Могила.

Нагадаємо, до 8 березня пасажири з квитками в або з Івано-Франківська зможуть їхати за графіком включно.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

метро квиток поїзда проїзд автобуси громадський транспорт
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Прогноз погоди на березень – синоптики попередили, що скоро морози повернуться
Прогноз погоди на березень – синоптики попередили, що скоро морози повернутьсяУкраїна
Народний синоптик розповів, коли зима зовсім відступить з України
Народний синоптик розповів, коли зима зовсім відступить з УкраїниУкраїна
Що зміниться з 1 березня: пенсії, кредити, ціни на проїзд
Що зміниться з 1 березня: пенсії, кредити, ціни на проїздЕкономіка
В Україні викидають
В Україні викидають "надлишки" вакцини від ковіду – чому це відбуваєтьсяУкраїна
"Побочки" від вакцини: які симптоми проявилися у медиків після щеплення від COVID-19Україна
Долар в Україні подорожчав, євро відкотився після різкого зростання: курс валют
Долар в Україні подорожчав, євро відкотився після різкого зростання: курс валютФінанси

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти