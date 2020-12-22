Українська
$ 28,04
34,18
  1. Последние новости Украины

В Украине после выходных количество заразившихся коронавирусом снова выросло

22 декабря, 08:12

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

За сутки от COVID-19 выздоровело больше людей, чем заболело

В Украине за последние сутки выявили 8513 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Реклама

Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 979 506 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 232 украинца (всего – 16 897). Вылечить удалось 600 288 инфицированных (14 020 – за последние сутки).

В тренде
COVID-19 мутирует: нужно ли паниковать человечеству?

Ранее мы сообщали, что в Украине с 19 декабря вступили в силу новые карантинные ограничения. К уже существующим "оранжевым запретам" Кабмин добавил несколько нововведений.

Реклама

Также напомним, новая разновидность коронавируса, которая вызывает COVID-19 и распространяется быстрее "оригинальной" версии, была выявлена на юго-востоке Англии еще в сентябре. Сейчас мутировавший коронавирус вышел за пределы Великобритании и начал распространяться по миру – он уже зафиксирован в Дании, Нидерландах, Австралии и Италии.

Кроме того, в Украине три недели подряд падает заболеваемость COVID-19. Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что важно смотреть недельные показатели, а не за конкретный день.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

регионы статистика Украина заражение коронавирус COVID-19
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Погода покажет характер: синоптик дала прогноз на следующую неделю
Погода покажет характер: синоптик дала прогноз на следующую неделюУкраина
Курсовые качели: подешевеет ли доллар еще больше к Новому году
Курсовые качели: подешевеет ли доллар еще больше к Новому годуФинансы
Доллар в Украине перевалил за психологическую отметку
Доллар в Украине перевалил за психологическую отметкуФинансы
Танцы курсанток под
Танцы курсанток под "Вороваек": харьковский ВУЗ проведет расследованиеХарьков
Кабмин на внеочередном заседании принял решения по Шкарлету и Лещенко
Кабмин на внеочередном заседании принял решения по Шкарлету и ЛещенкоПолитика
"Не дождался и положил трубку": Степанов "тайно" позвонил в контакт-центрУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять