В Украине после выходных количество заразившихся коронавирусом снова выросло

За сутки от COVID-19 выздоровело больше людей, чем заболело

В Украине за последние сутки выявили 8513 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Реклама

Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего инфекцию подтвердили у 979 506 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 232 украинца (всего – 16 897). Вылечить удалось 600 288 инфицированных (14 020 – за последние сутки).

Ранее мы сообщали, что в Украине с 19 декабря вступили в силу новые карантинные ограничения. К уже существующим "оранжевым запретам" Кабмин добавил несколько нововведений.

Реклама

Также напомним, новая разновидность коронавируса, которая вызывает COVID-19 и распространяется быстрее "оригинальной" версии, была выявлена на юго-востоке Англии еще в сентябре. Сейчас мутировавший коронавирус вышел за пределы Великобритании и начал распространяться по миру – он уже зафиксирован в Дании, Нидерландах, Австралии и Италии.

Кроме того, в Украине три недели подряд падает заболеваемость COVID-19. Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что важно смотреть недельные показатели, а не за конкретный день.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама