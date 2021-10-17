В Украине за сутки сделали более 82 тыс. прививок от коронавируса

За 16 октября в Украине от COVID-19 вакцинировали еще 82 200 человек.
Об этом пишет пресс-служба Минздрава.
С начала прививочной кампании привито 7 922 415 человек, из них получили одну дозу – 7 922 413 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 467 945 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14 390 358 прививок.
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97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре – вакцинированные.
В течение суток работали:
- 643 мобильные бригады по иммунизации;
- 2106 пунктов прививки;
- 378 центров вакцинации населения.
В Украине планируют расширить список профессий для обязательной вакцинации
В Украине еще дважды планируют расширить список профессий для обязательной вакцинации от COVID-19. Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.
"В перечень обязательных внесутся профессии работников государственных учреждений, организаций, предприятий критически важных сфер для экономики страны, а также социальные работники и почтальоны", – отметил Ляшко.
Он добавил, что при втором пересмотре в перечень внесут сотрудников местного самоуправления, коммунальные предприятий и учреждений. Министр также подчеркнул, что максимум через 10 дней появится обновленный список.
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