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В Украине за сутки сделали более 82 тыс. прививок от коронавируса

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
17 октября, 08:45
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Одну дозу получили 48 646 человек, полностью иммунизированы – 34 154 человека
В Украине за сутки вакцинировано против COVID-19 82 200 человек
В Украине за сутки вакцинировано против COVID-19 82 200 человек / Фото: Коллаж: Сегодня

За 16 октября в Украине от COVID-19 вакцинировали еще 82 200 человек.

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

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С начала прививочной кампании привито 7 922 415 человек, из них получили одну дозу – 7 922 413 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 467 945 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14 390 358 прививок.

97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре – вакцинированные.

В течение суток работали:

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  • 643 мобильные бригады по иммунизации;
  • 2106 пунктов прививки;
  • 378 центров вакцинации населения.

В Украине планируют расширить список профессий для обязательной вакцинации

В Украине еще дважды планируют расширить список профессий для обязательной вакцинации от COVID-19. Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"В перечень обязательных внесутся профессии работников государственных учреждений, организаций, предприятий критически важных сфер для экономики страны, а также социальные работники и почтальоны", – отметил Ляшко.

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Он добавил, что при втором пересмотре в перечень внесут сотрудников местного самоуправления, коммунальные предприятий и учреждений. Министр также подчеркнул, что максимум через 10 дней появится обновленный список.

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