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В Украине за сутки выявили более 6700 новых случаев COVID-19

2 ноября, 08:50

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Коронавирус продолжает распространяться по стране

В Украине за последние сутки выявили 6754 новых случая инфицирования коронавирусом.

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По данным карты мониторинга СНБО, всего инфекцию подтвердили у 402 194 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 69 украинцев (всего – 7375). Вылечить удалось 163 768 инфицированных (2327 – за последние сутки).

За вычетом всех выздоровевших и умерших за все время эпидемии в Украине сейчас болеют COVID-19 231 051 человек (+4358 за сутки).

Ранее мы сообщали, что генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус ушел на самоизоляцию поскольку в его окружении был выявлен человек с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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Также напомним, в Украине вступили в силу новые карантинные ограничения. Зеленых пятен на карантинной карте Украины почти не осталось.

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Кроме того, в Украине продлили режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19. В постановление правительства от 25 марта внесено изменение срока действия режима ЧС – с конца октября его продлили до 31 декабря.

Медики фиксируют повторные случаи заражения коронавирусом. О том, кто в группе риска, узнавайте в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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