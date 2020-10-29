В Украине за сутки выявили более 7300 новых случаев COVID-19

В Украине за последние сутки выявили 7342 новых случая инфицирования коронавирусом.

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По данным карты мониторинга СНБО, всего инфекцию подтвердили у 370 417 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 113 украинцев (всего – 6868). Вылечить удалось 151 632 инфицированных (2990 – за последние сутки).

За вычетом всех выздоровевших и умерших за все время эпидемии в Украине сейчас болеют COVID-19 211 917 человек (+4239 за сутки).

Ранее мы сообщали, что Кабмин выделил из COVID-фонда еще 2 млрд грн на доплаты полицейским. Общая сумма на доплаты сотрудникам силовых ведомств составила 4,7 млрд грн.

Также напомним, в Украине продлили режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19. В постановление правительства от 25 марта внесено изменение срока действия режима ЧС – с конца октября его продлили до 31 декабря.

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Новости "Сегодня" писали, как прячется коронавирус и почему 30% больных имеют негативный ПЦР-тест. Лаборанты берут мазок из носа и горла, чтобы обнаружить коронавирус. Но иногда возбудителя там может не быть – он уходит в нижние дыхательные пути.

Медики фиксируют повторные случаи заражения коронавирусом. О том, кто в группе риска, узнавайте в видеосюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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